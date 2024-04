Ciolacu pune pieptul în fața lui Cîrstoiu: Nu e un criminal

Cătălin Cîrstoiu este „în acest moment”, candidatul coaliției PSD - PNL pentru alegerila la Primăria Generală, spune Marcel Ciolacu. Premierul dă asigurări că medicul „nu este un criminal”.

Ciolacu a făcut o serie de declarații referitoare la candidatul PSD - PNL pentru alegerile locale la Primăria Generală. Liderul PSD a afirmat că cele două partide vor avea un candidat unic la București, pe 9 iunie.

Marcel Ciolacu a comentat situația candidatului PSD - PNL la alegerile pentru Primăria București. El a reacționat după mai multe zile în care liderii PSD și PNL au fost lipsiți de reacție pe tema speculațiilor cu privire la retragerea lui Cătălin Cîrstoiu din cursa electorală. În ultimul timp au apărut mai multe scenarii în legătură cu înlocuirea candidatului comun. S-a vorbit, inclusiv, despre intenția PSD de a-l susține pe Piedone.

„Candidatul, în acest moment, este Cătălin Cîrstoiu. Am spus foarte clar că luni vom face o coaliţie, am vorbit pe WhatsApp cu domnul Cîrstoiu, o să vorbesc şi telefonic mai târziu, e normal că ţinem o legătură între noi. Nu am apucat să mă uit în detaliu la conferinţa de presă de ieri şi să urmăresc. (...) Sunt ferm convins că bucureştenii vor alege varianta cea mai bună”, a declarat Marcel Ciolacu la Piteşti.