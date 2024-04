Politica Cătălin Cîrstoiu, după ce a primit ultimatum de la Marcel Ciolacu: Nu e corect față de mine







La solicitarea liderilor coaliției, medicul Cătălin Cîrstoiu a făcut declarații legate de activitatea sa. În contextul acuzațiilor de incompatibilitate lansate recent, acesta a oferit lămuriri privind clinica privată pe care o deține. Inițial, candidatul susținut de alianța PNL-PSD pentru Primăria Capitalei a evitat să spună dacă se retrage sau nu din cursă.

Cătălin Cîrstoiu, despre acuzațiile de incompatibilitate

Cătălin Cîrstoiu, candidatul comun al PSD-PNL pentru Primăria Capitalei, a organizat vineri, 19 aprilie, o conferință de presă pentru a clarifica acuzațiile de incompatibilitate care i s-au adus. Anunțul medicului a venit la scurt timp după ce Marcel Ciolacu a precizat că susținerea coaliției va continua doar în contextul în care acesta va aduce lămuriri.

„Am operat si in alte spitale publice, la solicitarea altor colegi le ai mei. Am operat si in Republica Moldova. Am oferit opiniile și expertiza mea medicală și în alte spitale private. Mi-am ajutat colegii când au avut probleme cu un pacient. Mă ocup de tratamentul tumorilor osoase, a cancerelor oaoase, nu e un domeniu accesibil oricui.”, a spus medicul.

Candidatul susținut de coaliție, detalii legate de activitatea profesională

Medicul ortoped a precizat că a răspuns solicitărilor venite din partea pacienților, oferindu-și sprijinul și în cadrul clinicii private.

„Legat de participarea mea la consultațiile la Anemona Med. Da, am răspuns la solicitările unor pacienti. Sunt absolut liniștit și dorm liniștit pentru că mi-am ajutat pacienții. Pacienții aleg singuri la ce medic merg si unde (n.r spital privat sau de stat). ”, a mai spus acesta.

Cătălin Cîrstoiu nu renunță la cursa alegerilor

Candidatul susținut de coaliție pentru Primăria Capitalei nu renunță la cursa alegerilor.

„ Am vrut să fac o administrație publică mizând pe un sprijin politic serios și stabil. Eu nu am intrat în cursa aceasta. Am avut o propunere din partea coaliției. (…)Am devenit dintr-un candidat aflat pe locul trei o țintă. Nu exclud să fi fost și din PSD oameni care nu mă plac. Nu vreau să fac acest demers în alte circumstanțe”, a mai spus medicul.