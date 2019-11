Cătălin Botezatu a suferit nu mai puțin de patru operații în doar trei săptămâni. Suspect de cancer la colon în momentul în care a ajuns în Turcia, creatorul de modă a trecut prin momente de coșmar.

În vârstă de 52 de ani, vedeta a slăbit 12 kilograme în urma intervențiilor chirurgicale. Acesta a povestit că a avut multe gânduri negre. S-a gândit chiar la moarte, însă persoanele apropiate care au fost alături de el au făcut calvarul să treacă mai ușor.

„Mă simt OK! Mă simt mult mai bine! E o perioadă destul de grea, dar o să fie bine, zic eu! (…) M-am speriat foarte tare pentru că am avut patru operații în trei săptămâni, am avut niște dureri groaznice și m-am speriat! Am trecut, așa, pe lângă doamna aceea cu coasa, dar a trecut”, a declarat Cătălin Botezatu.

