Cătălin Bordea nu poate accepta infidelitatea. Ce mesaj a transmis după ce s-a zvonit că s-a despărțit de soția lui

După ce unele surse au declarat că Livia Bordea a plecat de acasă atunci când Cătălin Bordea era în America Express, acesta a transmis că nu poate accepta infidelitatea. El consideră că cei care simt nevoia să înșele nu trebuie să intre într-o relație.

„Înșelatul ar trebui să fie ilegal, și de o parte și de alta! Bărbații să nu aibă voie să înșele și nici femeile. Dacă eu îți dau un pumn în gură, tu suni la poliție că te-am rănit și ei îmi fac mie dosar penal pentru vătămare corporală. Dacă eu îți sparg casa tu suni la poliție pentru intrare prin efracție. Dacă iau fonduri de la stat, nu pățesc nimic (n.r. Bordea râde), dar mai devreme sau mai târziu te vede Bunul Dumnezeu. Dacă eu îți distrug inima, nu ia o turnură.

În momentul în care înșeli pe cineva îi distrugi o parte din viață. Și vătămarea emoțională doare. Eu n-am suferit niciodată din dragoste, în sensul în care n-am fost niciodată înșelat sau părăsit… în afară de familie (n.r. Bordea râde), dar eram prea mic ca să mă dărâme. Dacă vrei doar relații sexuale nu te pune într-o relație, te vezi așa la știri (n.r. cu cătușe la spate), un înșelător în serie”, a spus Cătălin Bordea în podcastul lui Alex Morar.

Cum s-au cunoscut Livia și Cătălin Bordea

Cătălin Bordea a mai explicat și cum și-a cunoscut soția. El a declarat că a urmărit-o un an de zile pe Facebook și că a decis să-i dea mesaj. Acesta a spus că a fost fermecat de zâmbetul și energia ei.

„Când m-am îndrăgostit de ea, m-am îndrăgostit de zâmbetul ei. Îţi umple ziua, îţi da energie când începe să zâmbească. Mă energiza pe vremea când eram cu altcineva. E foarte ruşinos! Mă energiza uitându-mă la pozele ei.

Mi-am urmărit soția timp de un an pe Facebook. Am primit o cerere de prietenie la un moment dat, am văzut fățuca asta și zâmbetul extraordinar, mi-a dat o energie foarte faină și un an de zile după aia mă uitam în fiecare zi la pozele ei și ale fostului ei prieten. La un moment dat, au apărut niște poze fără el, dar plecase din țară. Apoi, a venit ea acolo unde făceam stand-up, eu eram trist și abătut, a trecut pe lângă mine, a zâmbit.

Venise în Deko, a asistat la spectacol și după a plecat din țară. Și nu știam cum să mă bag în seamă. I-am trimis un mesaj: „Mi s-a părut mie că ai fost aseară la show?” și i-am cerut prietenia, ca pe vremuri. Adică, după ce ne-am cunoscut, mi-am pregătit cererea în prietenie cam o lună. Am scos-o la un suc și am întrebat-o”, a povestit Bordea, în trecut, pentru un post TV.