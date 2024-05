Monden Cătălin Bordea, mesaj de la fosta soție, la un an de la divorț: „Câteodată îți vine să mori”







Cătălin Bordea și Livia Eftimie au divorțat la notar după zece ani de căsnicie. Fosta soție a reacționat abia acum într-o postare care a surprins pe toată lumea deoarece a păstrat tăcerea până acum, a închis și contul de pe Instagram.

Așadar, Livia Eftimie a revenit pe rețelele de socializare, acolo unde a surprins acum cu un mesaj neașteptat. Textul nu face referire la cineva anume, dar putem interpreta faptul că ar putea fi pentru Cătălin Bordea. Mai trebuie amintit că în prezent, Livia are o relație cu cântărețul Spike, bun prieten cu fostul soț.

„Câteodată merită să trăiești si doar pentru un apus de soare. Pentru o cană de cafea cu mult lapte, așa cum iți place. Pentru îmbrățișarea unui prieten, pentru o prăjitura la care poftești demult. Pentru sentimentul de acasă, Pentru oamenii putini care ti-au rămas, pentru drumurile lungi cu masina, pentru prima intâlnire cu oceanul, pentru vocea din telefon care spune ca-i lipsești”, scrie Livia Eftimie.

Dar câteodată îti vine să mori. Doar pentru ca nu esti niciodată de ajuns.

Livia Eftimie mai arată în mesajul său că „ea nu mai cunoscuse pe nimeni așa. Brutal de sincer”.

„Dar câteodată îti vine să mori. Doar pentru ca nu esti niciodată de ajuns. Pentru ca n-ai fost vreodată. Si nici nu vei fi. Ti-am povestit cum a fost când am descoperit timpul? Stii ca atunci când eram mica si ploua afară, stăteam pierduta ore întregi la geam uitându-mă cum fulgera? N-au copilărit împreună, dar era ca si când”, mai spune ea în mesaj.

Și continuă în aceeași notă dramatică: „Ea nu mai cunoscuse pe nimeni asa. Brutal de sincer, apăsat în discurs, ușuratic cu gândurile. Si cu cuvintele uneori. Prea mari ca să le faca față, prea mici ca să îl încapă. Se pierdea in pledoarii, în idei, in ce are de făcut.

Ea îl asculta atent și încerca să audă. Să asculte dincolo de vocile care îl strigau în cap. Lui îi e frică de întuneric, pe ea o sperie prea mult lumina. Ei îi place căldura, el are nevoie de distanță. Se întâlneau în penumbră, în mijloc, în purgatoriu. Niciodată prea bine, cu gândul mereu la mai rău. Ei nu erau buni. Nici răi. Erau oameni”, a scris Livia.

Cătălin Bordea: „Nu-s vindecat complet. Nici pe departe”

Cătălin Bordea a fost extrem de sincer și a dezvăluit dacă a trecut sau nu peste divorțul de fosta lui soție. Fără nicio reținere, comediantul a precizat că deși nu este vindecat complet, nu-i mai simte lipsa.

„Nu-i simt lipsa, nici măcar de sărbători. Nu-s vindecat complet. Nici pe departe! Doar că m-am plictisit de subiect și mă concentrez spre altceva. Mă refac și lucrez foarte tare la a redobândi încrederea în anumiți oameni. Sunt sigur că voi reuși. Că sunt și oameni buni printre noi. În rest, am spectacole, filmări, fac sport și am pe masă vin alb”, a zis el pentru cancan.ro.