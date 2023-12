Cătălin Bordea lansează „Teoria Conspirației”, în cinematografe din 8 decembrie

Cătălin Bordea este unul dintre cei mai renumiți artiști de stand-up de la noi din țară. În ultimul an, artistul și-a adunat materialele și le-a unit într-un nou show de comedie, care va fi disponibil și în cinematografe.

Cătălin Bordea lansează „Teoria Conspirației”

„Filmat şi distribuit în regim de film”, show-ul „Teoria Conspiraţiei” va fi disponibil în cinema începând cu data de 8 decembrie:

„Ultimul an m-a pus la grele încercări. Atunci când viaţa îmi dă greu, am tendinţa să devin paranoic, să devin conspiraționist. În ciuda perioadei nefaste, am rămas încrezător până în ultima clipă în convingerile mele.

Ştirile, zvonurile, semnalele de alarmă şi tot vuietul ce s-a creat în jurul vieţii mele personale păreau doar o teorie a conspiraţiei. Uneori, conspiraţioniştii ajung să aibă dreptate şi teoria lor să se confirme. Acest show fantastic este o confirmare a faptului că orice e posibil”, a spus artistul.

Materialul de stand-up este inspirat din viața reală

Ideea show-ului a plecat de la nişte schiţe pe care le-a făcut Cătălin Bordea. Mai apoi, acestea s-au materializat într-o producție cinematografică:

„A început să lucreze la show la începutul anului. Pe tot parcursul acestei perioade materialul a crescut, s-a maturizat, a evoluat până în forma ideală.

Totul pleacă de la nişte schiţe pe care Cătălin şi le face, aceea e fundaţia show-ului care se construieşte natural mai departe cu fiecare experienţă de viaţă şi cu fiecare urcare pe scenă”, a spus Călin Creţu, producătorul show-ului.

Show-ul a fost filmat în forma sa finală la Blaj

Materialul a fost prezentat în ultimul an în timpul evenimentelor cu public din întreaga țară:

„Am găsit mereu un public cald aici, plin de umor, iar asta ni s-a confirmat şi de această dată. De aceea am ales Blaj drept loc de filmare. Pe lângă show-ul în sine, ţinut pe scenă, am documentat şi drumul până acolo. A fost ca o „călătorie iniţiatică”, pe care o puteţi vedea în vlogul lui Cortea.

Partenerul meu de glume a fost susţinător la drum, dar şi în timpul filmărilor, aşa cum a fost mereu în ultimii cinci ani”, mai adaugă comediantul.