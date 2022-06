Cât vor plăti bucureștenii pe gigacalorie, în iarna care vine. Răspunsul dat de Nicușor Dan

Angajamentele lui Nicușor Dan privind apa caldă din București au rămas doar promisiuni pe hârtie. A recunoscut-o chiar primarul susținut de liberali, care a declarat că mesajele de tipul „Votează Nicușor Dan și vei avea apă caldă” au creat așteptări irealiste locuitorilor din Capitală.

Nicușor Dan recunoaște că nu a reușit să-și țină promisiunile



În campania electorală, Nicușor Dan a acuzat fostele administrații și a promis că odată ce va ajunge la conducerea Primăriei București, toți românii vor avea apă caldă. Întreaga publicitate și-a concentrat-o pe probleme sistemului de termoficare, însă minunile nu s-au materializat. Sectoarele 3, 5 și 6 au fost cele mai afectate din acest punct de vedere. Mulți dintre bucureșteni nu au avut apă caldă și căldură, cumulat, timp de o lună de zile.

Acum, după aproape doi ani de la preluarea mandatului de primar al Bucureștiului, Nicușor Dan spune despre mesajele „Votează Nicușor Dan și vei avea apă caldă” că au fost construite cu bună intenție, însă… i-au creat mult rău.

„Mi-au făcut foarte mult rău, chiar dacă au avut o intenție bună, pentru că au creat o așteptare nerealistă. În toate luările de cuvânt din campanie am spus că o să fie de la an la an mai bine. Sunt mulți bucureșteni care suferă și sper să înțeleagă că am făcut tot ce a ținut de noi să rezolvăm această problemă”, a declarat Nicușor Dan, în cadrul interviurilor Digi24.

Primarul susține, însă, că și-a propus „mari lucrări” pentru București, făcând referire la un dosar de finanțare pentru modernizarea și reparația a 300 de km de rețea primară. Edilul a organizat întâlniri cu companii și a oferit asigurări că detaliile sunt puse la punct. Sut patru tronsoane deschise, a susținut Nicușor Dan. Trebuie precizat, însă, că odată cu debutarea licitațiilor, doar un singur șantier a fost deschis din cele 4 promise în primul an de mandat.

Cât va fi gigacaloria la iarnă

Întrebat cât va costa gigacaloria în iarna ce vine, Nicușor Dan a spus că totul depinde de prețul gazelor.

„Prețul pe care bucureștenii o să-l plătească la iarnă o să depindă foarte mult de evoluția prețului gazului. În acest moment, prețul pe care noi îl plătim pentru, producție, transport și distribuție a gigacaloriei este 860 de lei și bucureștenii plătesc 350 de lei din aceștia iar Primăria plătește 510 diferența.

Dacă nu vor exista majorări semnificative ale prețului gazului până atunci, acestea vor fi cifrele și în iarna care urmează. Este ceva care nu ține nici măcar de politica națională a României.

Pentru București, prețul total real a crescut de la 510 lei la 860 de lei. Calitatea serviciului s-a îmbunătățit puțin față de iarna trecută, însă prețul pe care bucureștenii îl plăteau era total desprins de realitate. Adică existau orașe în România care plăteau 350, 400, 450 de lei pe gigacalorie și bucureștenii plăteau 140 de lei. Acum mi se pare un preț corect, ținând cont și de calitatea pe care o oferim noi astăzi”, a afirmat Nicușor Dan.

Patru benzi la Prelungirea Ghencea până la finele 2022

În ceea ce privește Prelungirea Ghencea, Nicușor Dan a anunțat că, până la sfârșitul anului 2022, vor exista patru benzi provizorii în regiune, prețul materialelor necesare și scumpirile înregistrate din cauza crizelor fiind singurele motive pentru care promisiunile livrate bucureștenilor au întârziat.

„(La Prelungirea Ghencea – n.r.) avem așa: până la sfârșitul acestei veri vom termina bucata Ghencea-Râul Doamnei. La asta se lucrează și chiar o să o terminăm cu tot ce înseamnă, mutat de rețele etc. După asta, avem documentațiile pegătite și am consemnat banii pentru peste 70% din clădirile care trebuie demolate. Înseamnă vreo 400 de imobile. Conform legii, din momentul în care pui banii în cont, trebuie să aștepți 45 de zile pentru a da posibilitatea proprietarilor să conteste în instanță. Din iulie încep demolările, le vom face în cursul acestui an. Tot anul acesta vom face căi de rulare provizorii, două benzi pe sens. Vom avea 2 benzi pe sens provizorii de la stadion până la ieșirea în podul de Domnești”, a spus Nicușor Dan.