Cât încasează șefa uneia dintre cele mai mari companii din România. Mulți români doar visează la acești bani

Ani la rând, directorii firmelor nu au fost nevoiți să facă public salariul pe care îl câștigă, dar totul s-a schimbat. Într-o perioadă în care românii o duc foarte greu cu banii, cei cu funcții importante se îmbogățesc. Pe lângă salarii, ei au bonusuri și alte beneficii, iar sumele nu sunt deloc mici.

Christina Verchere, CEO Petrom, a avut în 2021 un salariu brut de 34.500 de euro lunar. În 2021 bonusurile au adăugat 1,1 mil. euro. Christina Verchere, CEO al OMV Petrom (SNP), cea mai mare companie listată la Bursa de la Bucureşti în termeni de capitalizare, a publicat în raportul privind remunerarea aferentă anului 2021, pe care investitorii îl pot accesa la secţiunea AGA, un salariu brut de bază de 414.000 de euro în 2021, adică circa 34.500 de euro lunar.

Bonusul anual a fost de 589.000 de euro în 2021, la care se adaugă şi tranşa planului de stimulare pe termen lung (LTIP), care include şi acţiuni în perioada 2019-2021, de aproximativ 487.700 de euro. Aşadar, din bonus şi din acţiuni, Christina Verchere a adăugat 1,1 mil. euro la remuneraţia brută, rezultând în total 1,49 milioane de euro în raportul pe 2021. Petrom are 27 mld. lei capitalizare iar în ultimele 12 luni acţiunile s-au apreciat cu 8,7% pe o Bursă în creştere cu 14%.

Patronii firmelor, salarii uriașe

Și Călin Ionescu, CEO-ul Sphera Group, a publicat în raportul de remunerare o remuneraţie totală netă de 967.000 de lei, formată din cea fixă de 680.000 de lei, adică 11.000 de euro net lunar, plus 258.000 de lei remuneraţie variabilă. Valentin Budeş, CFO, a avut în total 686.000 de lei, format din remuneraţie fixă netă de 456.000 de lei plus variabil de 201.000 lei. Eftimie Oana Monica, chief marketing officer, a publicat o remuneraţie totală netă de 600.000 de lei, iar Osiac Cristian, director dezvoltare, circa 600.000 de lei. Sphera are 615 mil. lei capitalizare, iar în ultimele 12 luni acţiunile nu au nicio dinamică. Spre comparaţie BET are plus 14%, businessmagazin.ro.