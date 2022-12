Pensiile private obligatorii vor fi întotdeauna mai mici decât Pilonul I, zice Marius Budăi

Salariații români au fost obligați să adere la un fond de pensii privat începând cu anul 2007. Mulți dintre ei s-au temut că nu vor primi pensiile corecte. Ministrul Muncii, Marius Budăi, i-a asigurat pe toți angajații români că modul în care au contribuit până în acest moment la fondul de pensii este eficient și nu poate fi contestat de nicio persoană. Budăi a mai adăugat că pensiile private nu se află în atribuția instituției pe care o conduce, ci ministerul Muncii are doar obligația de a vira fondurile necesare. Politicianul a completat că acest tip de pensii a fost făcut la propunerea Autorității de Supraveghere Financiră (ASF).

„Avem 25% din salariul brut al fiecărui angajat care merge către pensii, procent repartizat astfel: 3,75% se duc către pilonul 2, iar 21,25% merg către pilonul 1. Cetăţeanului i se calculează pensia la nivelul întregului brut. Cetăţeanul nu a pierdut nimic pentru că statul a preferat să-i calculeze pensia la brutul întreg, cei 25%”, a explicat ministrul PSD.

Cât de rentabile sunt pensiile private

Marius Budăi a explicat și cât de rentabile sunt pensiile private. Ministrul PSD a subliniat că există un articol în lege care îi vizează pe administratorii de fonduri de pensii. Aceștia sunt obligați ca indiferent de rezultatul plasamentelor, persoanele care au contribuit nu pot să primească mai puțin decât au depus. Social-democratul a punctat că persoanele care au contribuit nu vor pierde niciun ban. „Dacă nu s-ar face acest virament și toți banii ar fi la stat, am echilibra, într-adevăr, bugetul asigurărilor sociale, dar cetăţeanul ar rămâne doar cu banii ăştia, or, cetăţeanul are ceva în plus din Pilonul 2”, a spus social-democratul.

Ministrul a mai adăugat că nu va exista posibilitatea ca o persoană care a contribuit la Pilonul 2 să aibă o pensie mai mare față de cea din Pilonul 1. „Dacă din 3,75% din contribuţia ta statul îţi dă pensia întreagă ca şi cum n-am virat nimic de-aici, tu ai ceva suplimentar deja. Dar nu poţi să ai din 3,75% egal cu 25%. De acolo îşi va lua o mică părticică”, a explicat ministrul Budăi la România TV.