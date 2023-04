Cât de bine învață fiica Adrianei Iliescu, înscrisă la două facultăți. Eliza a moștenit iubirea pentru limba română și filosofie de la mama ei

Eliza Iliescu urmează cursurile a două facultăți, cea de Litere și cea de Științe Umane. Mama ei spune că tânăra este un copil extrem de conștiincios, ce pune mereu școala pe primul loc, dar nu uită să o ajute și pe ea la treburile casnice.

Eliza Iliescu, o studentă de nouă și zece

Adriana Iliescu se mândrește cu fiica sa, care este o adolescentă extrem de ambițioasă. „Eliza îmi cere sfaturi, dar cred că nu prea mai are nevoie de ele pentru că este mare. Este la facultate acum, nu mai este la liceu. Atunci când are nevoie de mine discutăm pe diverse teme și o ajut cum pot eu mai bine. Are note doar de 9 și 10 la facultate. Îi place foarte mult filosofia, pentru ea este o mare pasiune, limba română nu mai zic, deoarece este o materie care e ca la ea acasă”.

Mai mult, tânără își ajută mereu mama la treburile casnice, atât la curățenie, cât și la mâncare, însă atunci când nu are de învățat.

„Suntem bine amândouă, acum urmează să pregătim niște pachețele pentru Paște să trimitem la țară. Așa facem noi în fiecare an. Fetița (Eliza – n.r) este bine cu facultatea, pregătește referate, proiecte și tot așa. Învață! Eliza mă ajută în perioada asta, și la curățenia de Paște, și la ce mai facem de mâncare noi pentru Sărbători. Atunci când este liberă de la învățat. Pot spune că am un ajutor de nădejde în casă”, a declarat Adriana Iliescu pentru Click.

Ce recompense primește tânăra pentru notele bune la facultate

Cea mai bătrână mamă din România a dezvăluit mai demult că nu i-a fost mereu ușor cu banii, însă au trecut amândouă peste greutăți. „Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor. Adică ceva în jurul a 2.000 de lei. Ne-am gospodărit mereu cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic”.

Aceasta a dezvăluit că îi plătește chiar și taxiul fiicei sale pentru a ajunge la timp la orele de la cele două facultăți.