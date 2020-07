Povestea pisicii care a fost testată pentru depistarea COVID-19 a fost relatată de fostul senator Marius Marinescu, președintele Federației pentru Protecția Animalelor și Mediului, stăpânul pisicii. Acesta a povestit că a găsit animalul pe stradă și după ce a deparazitat-o și a îngrijit-o a dus-o la veterinar pentru un control.

„Am găsit cu ceva timp în urmă o pisică pe stradă, am mers, am sterilizat-o, deparazitat-o, îi merge foarte bine, e grăsuță, i-am dat numele Grăsuțu’, are o mică inflamație la gingii și am fost la Facultatea de medicină veterinară ca să-mi dea un diagnostic s-o tratez pentru acestă gingivită”, a povestit fostul senator Marinescu.

El a continuat povestea arătând că după ce a așteptat o bună bucată de vreme, a completat un formular și după ce a spus ce simptome are pisica sa, a primit o factură în valoare de 690 de lei, o sumă consistent. Când a cerut explicații în legătură cu aceste costuri, Marius Marinescu a aflat că pisica a fost testată pentru depistarea noului coronavirus, chiar dacă el nu a cerut acest lucru.

„Am așteptat acolo o oră și jumătate, după care am completat un formular, am spus ce doresc, ce simptome are și m-au pus să plătesc 690 de lei și așa am aflat că a fost testată și pentru coronavirus felin. Au și scris că pisica este sănătoasă, deci nu avea niciun fel de simptome și obligatoriu mi-a băgat pe gât și această testare cu coronavirus felin”, a povestit fostul senator în cadrul unei emisiuni, conform Antena3.

La finalul povestirii, fostul senator Marius Marinescu s-a întrebat retoric ce s-ar fi întâmplat dacă rezultatul testului COVID pentru pisică ar fi fost pozitiv.

„Ce făceau – arestau pisica? Mă întorceam acasă fără pisică? Pe de altă parte, costând atât de mult și băgându-ți obligatoriu acest pachet de analize – vedeți, s-a ajuns la 690 de lei – descurajează adopțiile și încurajează abandonul”, a mai spus Marius Marinescu.