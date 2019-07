Mutatul într-o altă țară nu este un proces foarte simplu. O astfel de decizie presupune pe lângă multe altele, asumarea unor cheltuieli consistente. În acest sens, Movinga, o companie din Germania a calculat ce economii trebuie să facă o persoană sau o familie pentru a-și asigura traiul în noul oraș.

Cele mai scumpe orașe din punct de vedere al relocării sunt San Francisco și New York, din Statele Unite ale Americii. Pentru a se reloca în San Francisco, o persoană are nevoie de economii în valoare de 12.000 de euro, iar o familie, de 21.300 de euro. În New York, prețurile sunt un pic mai mici. Mai precis, o persoană are nevoie de 10.700 de euro, iar o familie, de 17.840 de euro.

În Europa, Londra și Barcelona se numără printre cele mai scumpe orașe, în timp ce Roma este mult mai accesibil:

Londra – 7.463 euro pentru o persoană, 16.277 de euro pentru o familie

Barcelona – 6.092 de euro/persoană, 8.764 de euro/familie

Madrid – 4.916 de euro/persoană, 9.073 de euro/familie

Roma – 4.756 de euro/persoană, 9.428 de euro/familie

Berlin – 4.206 de euro/persoană, 9.684 de euro/familie

Printre cele mai accesibile orașe analizate de Movinga este New Delhi (1.540 de euro/persoană, 3.670 de euro/familie), Istanbul (1.826 de euro/persoană, 3.596/familie) și București, unde relocarea costă 2.483 de euro pentru o persoană, iar pentru o familie, 4.556 de euro.

