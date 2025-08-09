Social Cât costă să te distrezi la Untold 2025. Prețul apei i-a lăsat pe mulți fără cuvinte







Ediția aniversară Untold 2025, desfășurată la Cluj-Napoca, vine cu prețuri influențate de creșterea TVA. Participanții nu pot aduce produse din afara perimetrului festivalului, iar plățile se fac exclusiv prin brățări electronice.

Conform datelor publicate de Monitorul de Cluj, o sticlă de apă plată sau minerală, de 500 de mililitri, se vinde cu 14 lei. Un energy drink costă 19 lei, iar cocktailurile, inclusiv cele pe bază de gin, ajung la 39 de lei.

Berea Hoegaarden draft este 33 de lei, iar Corona draft, 31 de lei. Aceste prețuri reflectă costurile medii practicate la evenimente muzicale de anvergură.

În zona de food court, vizitatorii găsesc atât preparate internaționale, cât și opțiuni locale, de la burgeri și paste până la sarmale sau produse de patiserie. Fiecare achiziție se face printr-un sistem cashless.

Brățara RFID primită la intrare funcționează ca un portofel electronic și poate fi încărcată fie la punctele din interiorul festivalului, fie online, prin platforma oficială. Sumele neutilizate pot fi recuperate după încheierea evenimentului, cu aplicarea unei taxe de procesare.

Pe scenele festivalului UNTOLD urcă artiști români și internaționali de top. Printre numele confirmate pentru cele trei zile se regăsesc Post Malone, Armin van Buuren, Alan Walker, Martin Garrix, Inna și Irina Rimes, alături de alți interpreți și DJ consacrați. Programul este structurat astfel încât fiecare zi să combine genuri muzicale diferite, de la pop și hip-hop până la EDM și trance.

Untold a devenit un reper în industria evenimentelor muzicale din Europa. În cei zece ani de existență, a adus la Cluj-Napoca artiști precum Imagine Dragons, Jason Derulo sau Black Eyed Peas. Singura pauză a fost în 2020, când festivalul a fost anulat din cauza pandemiei.

Astăzi, atrage sute de mii de participanți din țară și din străinătate, contribuind semnificativ la economia locală prin turism și servicii conexe.