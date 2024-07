Monden Cât câștigă Culiță Sterp la o nuntă. A plouat și cu bani falși







Culiță Sterp este unul dintre cei mai solicitați ariști la evenimente, drept urmare își permite să ceară mii de euro de la doritori. Potrivit informațiilor din spațiul public, acesta cere mai mult de 7.000 de euro pentru un eveniment. Tariful poate crește în funcție de locația unde are loc evenimentul.

Dacă artistul trebuie să bată sute de kilometric până la locație, atunci și cheltuielile vor crește. Desigur că în acești bani nu intră și cei primiți de artist la dedicații. Ca și în cazul lui Tzancă Uraganu, și Culiță Sterp a avut de-a face cu o situație extrem de neplăcută, legat de banii din dedicații.

A primit și euro falși

Mai exact a primit bani falși la un eveniment la care a cântat. „Am venit cu copiii ăștia de la Turda, am fost și în anii trecuți cu ei la mall să le luăm una alta. Auziți ce pățesc la mall. Acum am plecat de la schimb valutar, m-am dus să schimb niște bani. 3.000 de euro am avut, nu aveam lei și, ce credeți?! 100 de euro erau falși!”.

Și au zis că avem două opțiuni: ori să chemăm poliția să dau declarație, ori să-i rupem aici. Normal că-i rupem, Doamne iartă-mă! Dar nervii mei sunt pe altă chestie. Nu mai dați bani falși la dedicații, dacă vreți să vă dați șmecheri arătați-vă puterea altfel. Vino și dă 100 de lei sau nu da niciun ban, mai bine cânt fără bani decât să dai bani falși decât să-mi faci mie belele.

Dosar penal în urma accidentului provocat

Asta îmi mai lipsea mie acum, declarații pe bani falși”, a a declarant artistul la acel moment. Cert este că ulterior polițiștii au înțeles care a fost situația astfel că artistul a scăpat basma curată.

El are un dosar penal întocmit după ce a fost prins băut la volan și după ce a provocat un accident rutier. În acest dosar, artistul a stat pentru mai multe luni sub control judiciar.