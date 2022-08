Cât au primit Nicu Covaci și trupa Phoenix pentru participarea la nunta lui George Simion: „Am lăsat la preț”

„Preţul nostru este de obicei 10.000 de euro, dar, pentru că am fost convins să ajutăm un spital pentru copii, am lăsat la 8.000 de euro. Negru pe alb, scrie în contract” a transmis Nicu Covaci, care explică faptul că prețul include costuri pentru cazare, transport și cheltuieli necesare organizării spectacolului.

Nicu Covaci, despre participarea sa la nunta lui George Simion

Vorbind despre decizia de a accepta să cânte la nunta politicianului AUR, Nicu Covaci se dezice de persoana lui George Simion, reiterând că el a cântat pentru toți oamenii prezenți, nu pentru Simion în mod special.

„Eu am încheiat un contract cu o fundație pentru un concert în fața a 10.000 de oameni. Nu cânt la nicio nuntă sau înmormântare, eu cânt în fața a 10.000 de oameni pe o scenă, undeva, la un festival. Nu știu ce nuntă e, eu am încheiat un contract și cânt, din asta îmi câștig banii”, a explicat Nicu Covaci, conform Libertatea.

Josef Kappl, fost membru al trupei Phoenix, despre actuala formație

Un fost membru al trupei Phoenix vreme de mai bine de 20 de ani, Josef Kappl, a acuzat că această formație nu mai există încă de când „cei cu adevărata şiră a spinării au părăsit grupul”.

„De unde s-a pornit şi unde s-a ajuns! De aceea vă rog să nu asociaţi niciodată ceea ce am realizat în anii ‘70, sub numele Phoenix din convingere, cu ceea ce face de mulţi ani încoace leader-ul acestui grup, sub acelaşi nume! Mi-e ruşine de ruşinea lui! Dar nu mi-e ruşine, ci sunt mândru de cele realizate atunci!

Pentru mine, numele Phoenix rămâne în continuare un simbol al rezistenţei şi al năzuinţei spre libertate! Phoenix nu mai există de mulţi ani ca trupă, după ce cei cu adevărata şiră a spinării au părăsit grupul. Adio reunire! Cu mine NU!”, a scris Josef Kappl pe pagina sa de Facebook.