Cât ajunge să câștige un stomatolog într-o singură lună. O clinică dentară a dezvăluit ce salarii încasează medicii

O clinică dentară din România a făcut publice veniturile pe care unii medici stomatologi le câștigă într-o lună. Bineînțeles, munca este pe măsură. Un medic stomatolog cu experiență, specializat în chirurgie dentară, ortodonție protetică sau paradontologie, ajunge să câștige mii de euro lunar.

Cât câștigă un medic stomatolog în România

„Avem medici colaboratori care pot câștiga și până la 10.000 de euro într-o lună. Sunt cadre medicale specializate în chirurgie dentară, ortodonție protetică sau paradontologie.

Medicii specialiști din clinicile noastre lucrează în regim de colaborare, au un program normal de lucru, de 6-8 ore, dar avem și cadre medicale care lucrează part-time. Media veniturilor unui medic dentist în clinicile noastre se ridică la circa 5.000 de euro pe lună”, a declarat Dr. Cristina Obreja, medic stomatolog.

La rândul său, Ștefan Obreja, investitor și cofondator al clinicii, a declarat că tehnologiile moderne sunt capabile să facă experiența pacientului mai plăcută și mai ușoară, dar vor atrage tot mai mulți specialiști care își vor dori să renunțe la medicina tradițională.

Înainte de taxe și fără bonusuri, salariul brut al unui medic stomatolog în România este de aproximativ 140.000 RON pe an, adică 12.000 de lei pe lună, pe o poziție entry-level și cu o experiență de 1-3 ani. Sumele încasate ajung și la peste 250.000 de lei pe an, adică peste 20.000 de lei pe lună pentru o poziție de senior, cu peste opt ani de experiență.

Creșterea numărului de pacienți care au nevoie de tratamente specializate ar putea face ca veniturile medicilor stomatologi să crească cu aproximativ 40% în următorii cinci ani.

Țările cu cele mai mari salarii pentru dentiști

SUA, Belgia și Danemarca sunt țările cu cele mai mari salarii pentru medicii dentiști la nivel global. Opt din cele zece țări din top se află în Europa.

Salariul mediu brut al unui medic dentist din SUA se ridică la circa 200.000 de dolari pe an, adică aproximativ 16.000 de dolari lunar, al unuia din Belgia la circa 150.000 lire pe an – 170.000 de euro pe an, în timp ce al unui medic dentist din Danemarca câștigă aproximativ 165.000 euro pe an, potrivit doctorulzilei.ro.