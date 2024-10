International Casele de pariuri prezic victoria lui Trump. Cât de precise sunt. Cazul Polymarket







Platforma de pariuri pe cripto Polymarket prezice o victorie a lui Trump și a înregistrat recent o creștere pariurilor electorale pro-Trump. Este mișcarea unei piețe raționale sau o campanie concertată?, se întreabă The New Yorker.

Cum funcționează casa de pariuri Polymarket

Site-ul web Polymarket este ca o bursă de valori pentru evenimente curente. Platforma permite utilizatorilor să parieze pe rezultatele viitoare, de la cine va câștiga alegerile prezidențiale sau modul în care Rezerva Federală va schimba ratele dobânzilor de politică monetară până la dacă chestiuni precum o posibilă despărțire între Taylor Swift și Travis Kelce.

În ceea ce privește ultima chestiune, „da” se tranzacționează în prezent la șapte cenți, reprezentând o cotă de șapte la sută, adică puțin probabil.

La începutul lunii octombrie, Polymarket i-a avut pe Donald Trump și Kamala Harris la egalitate, cu puțin sub cincizeci la sută fiecare, cu restul de o fracțiune de punct pentru pariuri mici pe figuri precum Joe Biden și „alt politician republican”.

Trump, la peste 60%

Începând din această săptămână, Trump este la șaizeci și patru la sută. Dacă pariezi pe Trump acum și îți păstrezi acțiunile până la alegeri, atunci, în cazul unei victorii a lui Trump, pariul îți va aduce un dolar pentru fiecare șaizeci și patru de cenți investiți.

Cotele lui Trump la Polymarket sunt semnificativ mai mari decât sunt în sondajele naționale și peste cele de pe alte site-uri de pariuri electorale mai mici, cum ar fi Kalshi și Predictit, care îl plasează pe Trump la șaizeci și, respectiv, cincizeci și opt de procente.

În general, Polymarket a acumulat peste două miliarde de dolari în pariuri pe alegeri, în parte pentru că, începând cu luna iunie, un cont numit Fredi9999 a început să parieze sume mari de bani pe Trump.

În august și septembrie, câteva alte conturi aparent legate de Fredi9999 s-au alăturat, în cele din urmă strângând mai mult de patruzeci și trei de milioane de dolari în pariuri pro-Trump și pro-republicane, potrivit Bloomberg, ceea ce a condus la creșterea prețului pariurilor pe Trump.

Pariurile și politica

La rândul său, avansul lui Trump la Polymarket a devenit un punct de discuție în cadrul alegerilor în sine.

Reviste economice precum Bloomberg și Financial Times citează în mod obișnuit cifrele de la Polymarket alături de rezultatele sondajelor, în analizele lor despre direcția în care se îndreaptă alegerile.

Pe 6 octombrie, Elon Musk a scris pe X că Polymarket este „mai precis decât sondajele, deoarece acolo sunt în joc banireali”.

Trump a verificat cifrele platformei Polymarket în timpul unui discurs la miting din Michigan, pe 18 octombrie, spunând despre cota sa de acolo: „Nu știu ce naiba înseamnă, dar înseamnă că ne descurcăm destul de bine”.

Pentru cei a căror sarcină este de a studia alegerile, întrebarea este dacă entuziasmul unui număr relativ mic de pariori cunoscători în ale criptomonedelor – Polymarket are aproximativ o sută cincizeci de mii de conturi active – este într-adevăr un indiciu al realității sau dacă pariurile ar putea constitui o formă de manipulare din partea campaniei lui Trump.

Mai mult decât o casă de pariuri

Shayne Coplan, fondatorul Polymarket, în vârstă de douăzeci și șase de ani, dă rar interviuri, dar a vorbit cu The New Yorker, recent, despre creșterea pariurilor pro-Trump. El a spus că activitatea „balenelor” (eng. „whale”, adică pariori pe sume mari - n.red.) precum Fredi9999 demonstrează pur și simplu că piața funcționează.

„Nimic nu îi împiedică pe oameni să meargă și să cumpere ceva despre care cred că este sub preț, dar nu o fac”, a spus el referinduse la pariurile pe Kamala Harris, adăugând: „pentru că nimeni nu are suficientă convingere că ar merita mai mult”.

Coplan este considerat un fel de copil-minune în lumea tehnologiei blockchain. A crescut în New York City, este copilul a doi profesori și a devenit unul dintre cei mai tineri oameni care au adoptat Ethereum în adolescență.

Teoria pieței ca furnizor de predicții

A citit lucrări academice despre teoria pieței și a fost influențat în special de articolul din 2013 al lui Robin Hanson „Shall We Vote on Values, But Bet on Beliefs?” („Ar trebui să votăm după valori, dar să pariem după ce credem?”), care susține că o piață liberă este un instrumentul cel mai puternic pentru ca oamenii să obțină informații și care colectează aceste informații în prețuri de consens și că, prin urmare, sistemele de piață ar trebui să modeleze procesul decizional și politica guvernamentală la fel de mult ca, să zicem, evaluarea companiilor publice pe piața de valori.

Hanson a inventat un cuvânt, „Futarchy” („Futarhie”, adică o formă de guvernare în care oficialii aleși definesc măsurile pentru bunăstarea națională folosind piețele de predicții pentru a decide care politici vor avea cel mai bun efect), pentru elaborarea politicilor conduse de astfel de mecanisme predictive.

Polymarket – finanțat de capital de risc de la investitori, inclusiv Fondul lui Peter Thiel și Vitalik Buterin, creatorul Ethereum, este încercarea lui Coplan de a pune în practică ideile lui Hanson, creând, de fapt, o piață literală de idei, sau cel puțin o versiune intelectualizată a pariurilor sportive. „Ceea ce încercăm cu adevărat să construim este ceva care este un far al adevărului”, a adăugat proprietarul casei de pariuri.

Cum funcționează casa de pariuri Polymarket

Biroul cu pereți de sticlă, din SoHo, al lui Coplan, este locul din care conduce o echipă de aproximativ treizeci de angajați. Are o coamă băiețească de bucle blond-închis și vorbește cu nerăbdarea concisă a cuiva care este sigur că s-a gândit la fiecare întrebare înainte.

Polymarket selectează piețele care apar pe site-ul său, pe baza sugestiilor utilizatorilor, dar, în conformitate cu etosul descentralizării cripto, și le permite să funcționeze fără probleme prin tehnologia blockchain.

Fiecare subiect care poate fi pariat este încadrat ca o întrebare; acestea includ „Următorul actor James Bond?” (Henry Cavill e favorit cu 6 la sută) și „Macron renunță la președinția Franței în 2024?” (doar un procent pentru „da”).

Orice întrebare dată „trebuie să aibă un criteriu de decizie fără ambiguitate”, mai spune Coplan, care este un mod tehnic de a spune că trebuie să existe o modalitate clară de a determina răspunsul.

Criterii foarte clare pentru câștigarea pariurilor

Pentru alegerile prezidențiale, criteriile Polymarket cer ca Associated Press, Fox News și NBC să declare cursa câștigată de același candidat. Odată ce o întrebare este live, pariorii pot investi în răspunsul ales pe o piață peer-to-peer, ceea ce înseamnă că fiecare pariu necesită ca un alt utilizator să ia o opțiune adversă.

Cifra procentului reprezintă, spune Coplan, „prețul actual al pieței bazat pe toți oamenii care doresc să tranzacționeze, de ambele părți”.

Polymarket rulează pe o criptomonedă numită U.S.D.C. Moneda în sine nu este speculativă în felul bitcoin - este o „monedă stabilă”, legată de prețul dolarului american – dar, ca și în cazul altor criptomonede, existența sa pe blockchain înseamnă că tranzacțiile efectuate în U.S.D.C. sunt transparente.

Orice pariu pe Polymarket este înregistrat și poate fi urmărit public, motiv pentru care a fost posibil să se identifice investițiile uriașe ale lui Freddi9999. Când o întrebare pare să fi fost rezolvată, Polymarket implementează un alt instrument de criptomonedă bazat pe piață, numit Uma, care oferă un sistem de propunere și dispută a rezultatelor.

Polymarket. Cum se câștigă un pariu

Potrivit Polymarket, în ciuda disputelor consistente ale lui Trump în viața reală, nu au existat probleme în rezolvarea pariului pe alegerile din 2020.

În cele din urmă, contractele inteligente blockchain - în esență, schimburi ireversibile de criptomonede autoexecutive - procesează automat tranzacțiile și distribuie bani către câștigători.

Primul slogan al Polymarket a fost „valorificarea puterii piețelor libere pentru a demistifica evenimentele din lumea reală care contează cel mai mult pentru tine”.

Coplan și-a imaginat platforma ca fiind una care va prezice când vor apărea vaccinurile anti-Covid-19 și va putea oferi o alternativă rațională la mediul haotic al rețelelor sociale.

„Există știri și dezinformări zilnic și trebuie să-ți dai seama, contează asta? Acesta este real sau este doar o prostie? Ceea ce vezi mereu este afirmația că ceva va scădea, dar dacă piața nu se mișcă, înseamnă că piața îți spune: «Hei, asta nu are sens»”.

Piețele obligă participanții să-și pună propria piele în joc, spune logica lui Coplan; comportamentul pieței, la rândul său, conține mai multă înțelepciune decât, să zicem, au expertii care emit opinii.

Cine poate paria

Cu toate acestea, există constrângeri evidente în ceea ce privește puterile predictive ale populației auto-selectate a pariorilor Polymarket. În primul rând, utilizarea platformei a fost ilegală din punct de vedere tehnic în SUA din 2022, când Commodity Futures Trading Commission a stabilit că platforma reprezintă o piață a instrumentelor derivate fără licență; Polymarket a cooperat cu guvernul și a căzut la înțelegere pentru o amendă de 1,4 milioane de dolari și a instituit o interdicție pentru utilizatorii din SUA, deși mulți oameni evită interdicția utilizând servere proxy și alte instrumente.

Kalshi și alte platforme de pariuri electorale se confruntă cu procese similare.

Platforma cere, de asemenea, utilizatorilor să aibă o anumită lichiditate în portofelele criptomonede, chiar dacă acum există comenzi rapide disponibile pentru plasarea pariurilor folosind conturile bancare tradiționale. Ca urmare, baza de utilizatori ai Polymarket se înclină către anumite categorii demografice: non-americani, bărbați și cu extrem de mult timp petrecut online.

Relația dintre cunoștințe și pariuri. Cât de bune pot fi aceste predicții

Ne putem imagina, așadar, că mulți dintre utilizatorii care pariază pe alegeri știu puține despre politica americană și că opiniile lor ar putea fi modelate de o părtinire mondială față de Trump, care a curtat industria cripto mai direct decât Harris, mergând atât de departe încât să-și lanseze propria criptomonedă.

„Balena” pro-Trump pare să se potrivească în acest tipar. După cum a spus un participant la pariul electoral: „A fost greu să nu observ cine era; multe dintre „balene” vorbesc între ele și se cunosc”.

Utilizatorii majori de Polymarket au văzut tranzacțiile și le-au urmărit înapoi spre sursă; un utilizator pe nume Domer, unul dintre cei mai hiperactivi pariori ai site-ului, care și-a pus banii pe Harris, a discutat scurt cu Fredi9999 pe Discord și a folosit analiza ChatGPT pentru a formula ipoteza că utilizatorul ar fi probabil un francez. Reuters a raportat ulterior că acele conturi erau într-adevăr deținute de non-americani.

Întrebat dacă toți acești factori fac ca pariul electoral al Polymarket să aibă probabilitate mai mică de a fi corect, Coplan a spus că nu au nimic de-a face cu asta cunoștințele de politică.

„Așa cum ar spune teoria stabilirii prețurilor, o mulțime de oameni neștiutori care tranzacționează sunt mai predictiv și mai preciși decât un expert”, a spus el.

Polymarket știa că Trump va pierde în 2020

În 2020, pariorii Polymarket i-au oferit lui Trump o șansă de treizeci și șase la sută de a câștiga.

Pariorul Polymarket cu care a vorbit The New Yorker are o părere diferită. El spune că avansul lui Trump este produs doar pe jumătate de înțelepciunea mulțimii, cealaltă jumătate fiind produsă de „balena uriașă”.

Este posibil ca manipularea cotelor Polymarket să fi fost o modalitate de a încerca să influențeze alegerile? Poate, așa cum au teoretizat unii observatori, „balena” încerca să ofere un punct de discuție pozitiv pentru Trump și susținătorii săi, care ar putea apoi să inspire mai mulți alegători să se alăture.

Coplan nu e de acord însă cu asta. Pariul „se rezolvă în funcție de rezultatul evenimentului – asta nu înseamnă neapărat că are o influență asupra acestuia”.

Dacă piața nu ar fi de acord cu un individ care face pariuri pe sume mari, te-ai aștepta să se autocorecteze și Trump să scadă. Dar nu s-a întâmplat asta. Pariurile lui Fredi9999 au încetinit sau s-au oprit, ori au fost realocate către conturi mai ascunse, dar șansele lui Trump pe Polymarket continuă să crească.

Coplan este neclintit. „Toată lumea face tam-tam, dar este doar șaizeci la sută”, a spus el. „Este încă aproape umăr la umăr”, încheie proprietarul Polymarket.