Căsătorie ca-n filme. S-au cunoscut la spital, amândoi la transplant de inimă. Au încălcat regulile, dar au avut noroc

Doi pacienți ai Institutului Inimii din Tîrgu Mureș, amândoi cu transplant de cord, s-au căsătorit după ce s-au cunoscut chiar în spital. Florin Făgețan (foto), din Cenad, județul Alba, avea 24 de ani, în 2009, când a primit inima unei femei de 42 de ani din Oradea.





La un an după transplant, când s-a dus la control, a cunoscut-o pe cea care urma să-i devină soție. Și ea era tot după un transplant, făcut chiar în acel an.

A fost dragoste la prima vedere, chiar dacă o simțeau cu inima altora, și au un regret: că nu pot avea copii.

„Eu, fiind în 2009 aici, (în spital-n.red), am aflat că vine o fată pentru transplant. Tot aşa au sunat-o după masa, a fost seara aici, a fost la domnii chirurgi internată pe salon. M-am dus, am întrebat-o pe maică-sa ce e, cum e, iar după transplant am mai ţinut legătura cu ea. În 2012 am cerut-o de soţie, ea a fost de acord şi am continuat viaţa amândoi împreună", a declarat presei Florin Făgeţan, citat de Agerpres. Bărbatul a explicat că este mai ușor să aibă alături o persoană care a trecut prin aceeași situație. „O persoană sănătoasă poate nu-ţi poate înţelege întotdeauna nevoile. Copii nu avem voie să facem din cauza medicamentelor, nu din cauza transplantului. Ştiu pe cineva, el cu transplant de cord, iar soţia fără transplant, au un băiat de 5-6 ani, dar e altceva. Chiar şi aşa, ca noi, duci o viaţă normală, numai trebuie să te fereşti de răceli, de chestiile astea, că noi luăm imunosupresoare pentru a nu lăsa să crească imunitatea prea mare, pentru că organismul ar putea respinge cordul”, explicat pacientul.

Chiar dacă regulile spun că pacientul nu trebuie să ia niciodată legătura cu familia donatorului, Florin Făgețan a fost curios și, în semn de recunoștință, a fost la Oradea să cunoască familia generoasă, care i-a donat inima. „Femeia are 5 sau 6 fete, am fost la ei acasă, ţinem legătura prin intermediul telefoanelor, Facebook-ului, chestiile astea noi care au apărut acum. Mai povestim, ne întrebăm unii pe ceilalţi ce facem, cum suntem. Ei au fost de acord să vadă la cine a ajuns cordul, eu am fost de acord să văd familia. Nu s-a întâmplat nimic, cum se spune să nu te duci că-ţi cere inima înapoi. Nişte aberaţii, pe care fiecare le înţelege cum vrea”, a povestit bărbatul.

