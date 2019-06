S.O.S.! Jaf la patrimoniu! Tipografiile statului, lichidate de „o filieră mafiotă”

Compania Națională a Imprimeriilor deține în coproprietate cu RAAPPS Casa Presei Libere, o clădire râvnită de foarte multă lume, dar și terenuri în Bucureşti, clădiri şi terenuri în buricul Clujului, în buricul Oradei. La Craiova le-a vândut în pagubă deja.





Tipografia CNI Coresi, inaugurată pe 8 mai 1951, de ziua înființării PCR la 1921, sub numele de „Combinatul Poligrafic Casa Scânteii I.V. Stalin”, instituție cu capital integral de stat, se află în reorganizare judiciară din octombrie 2013. Potrivit ultimului Raport al administratorului disponibil pe site-ul CNI Coresi, datat mai 2016, drepturile de proprietate ale statului sunt exercitate de Ministerul Culturii. Compania, cu sediul central în Casa Presei (fostă Scânteii), are trei sucursale, fără personalitate juridică: Imprimeria Ardealul din Cluj, Imprimeria Oltenia din Craiova și Imprimeria de Vest din Oradea. Toate bune și frumoase dacă patrimoniul Coresi nu ar fi început să dispară sub conducerea operativă a Administratorului Judiciar Victrix Capital SPRL.

Ministerul Culturii, se aude?

Mircia Giurgiu, directorul Tipografiei Ardealul, este cel care a tras semnalul de alarmă despre jaful la care e supusă CNI Coresi, la care Ministerul Culturii face pe surdul. Iată ce spune el în „Raportul de activitate din perioada 13 mai 2016 – 17 aprilie 2019”:

● În data de 19 februarie 2019 eram cu plata la zi a tuturor furnizorilor de materii prime, materiale şi utilităţi. După blocarea activităţii sucursalelor Imprimeria Ardealul Cluj şi Imprimeria de Vest Oradea de către conducerea companiei, prin retragerea dreptului de semnătură al directorilor acestora, s-a creat o situaţie fără precedent, nemaifiind plătită nicio factură, deşi, în mod normal, în perioada de reorganizare trebuie plătite toate datoriile la zi.

● Ministrul Daniel Breaz riscă să devină primul ministru al Culturii care, prin faptele sale, protejează o filieră mafiotă care încearcă să distrugă o companie de interes naţional ca CNI Coresi, filieră ale cărei nelegalităţi au fost constatate în mare parte prin două rapoarte ale Corpului de Control al prim-miniștrilor Victor Ponta şi Viorica Dancilă.

● Dacă în luna septembrie 2018, la conducerea Compania Naţională a Imprimeriilor (CNI) Coresi se afla o persoană ca administrator special şi director interimar, în acest moment există patru persoane cu funcţii de conducere după cum urmează: un administrator special, un director general interimar, un director comercial şi un director de restructurare şi dezvoltare, dintre care ultimii trei au fost angajaţi nelegal, conform actelor existente. Cei patru au salarii de peste 10.000 lei pe lună, ajungând la un total de peste 50.000 lei, în condiţiile în care majoritatea salariaţilor au salariul minim pe economie.

● În data de 20 februarie 2019 l-am informat pe domnul ministru Daniel Breaz despre faptul că ne-au fost retrase semnăturile directorilor de la sucursalele Imprimeria de Vest Oradea şi Imprimeria Ardealul Cluj. Cu această ocazie domnul consilier al ministrului, Iulian Băiculescu, a afirmat că este ceva normal şi că nu trebuie să ne mirăm. La acea dată Imprimeria Ardealul Cluj avea plătite toate facturile la zi. Însă începând de la această dată a fost blocată practic activitatea celor două sucursale.

● În data de 27 martie 2019, după ce l-am informat pe domnul ministru despre situaţia foarte gravă în care a ajuns compania, l-am întâlnit pe acelaşi consilier al domniei sale, care mi-a sugerat că ar fi bine să mă împac cu administratorul judiciar, pentru că altfel nu o să ne mai semneze niciun act. O împăcare ar fi însemnat să renunţăm la toate nemulţumirile legate de activitatea administratorului judiciar, dintre care amintim creşterea substanţială a datoriilor CNI Coresi de când este administrator judiciar şi până în prezent, când acestea sunt de 35,5 milioane de lei, mai mult decât dublu faţă de data intrării în insolvenţă. Nu aveam cum să fiu de acord cu aşa ceva, considerând că este un şantaj.

● Aceleaşi persoane au distrus şi sucursala Imprimeria Oltenia Craiova pe care au vândut-o prin negociere directă, fără licitaţie, la preţul de 94 euro metrul pătrat, care era situată în centrul Municipiului Craiova şi avea toate utilităţile necesare. Au cumpărat un teren la marginea Craiovei, în pantă, lângă un cimitir, plin de bălării cu 140 euro metrul pătrat, prejudiciul adus CNI Coresi a fost de 900.000 euro conform unui Raport al Corpului de Control al Primului Ministru.

„Un plan deliberat de falimentare”

