„Împreună am luptat, am câștigat și câteodată am pierdut, dar mereu ne-am ridicat în picioare împreună și am stat neclintiți în fața eșecului. Făceam parte dintr-un grup, grupul nostru. Nu am crezut niciodată că va pleca dintre noi atât de devreme”, a mai spus acesta.

Paolo Rossi a jucat pentru echipe ca Vicenza, Perugia, Juventus, Milano și Hellas Verona, dar va rămâne în istorie pentru cele șase goluri ale sale din Cupa Mondială în Spania. A marcat în finală împotriva Germaniei, două reușite în semifinala împotriva Poloniei și un hat-trick împotriva Braziliei.

Între 1977 și 1986 Paolo Rossi a marcat 20 de goluri pentru naționala Italiei. A mai câștigat de două ori titlul în Serie A, Cupa Campionilor Europeni și Cupa Italiei cu Juventus Torino.