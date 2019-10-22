Ziariștii de la „Independent” au alcătuit o ierarhie care vizează cei mai buni fotbaliștii din secolul XXI, adică din 2000 – 2001 până în prezent. 100 de nume apar în lista acestui top unde nu se află inclus niciun jucător român. Primele trei poziții sunt ocupate, în ordine, de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo și Xavi. Iată ierarhia:

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo

Xavi

Ronaldinho

Andres Iniesta

Ronaldo Nazario

Thierry Henry

Zinedine Zidane

Kaka

Fabio Cannavaro

Andrea Pirlo

Sergio Ramos

Gianluigi Buffon

Philipp Lahm

Luis Figo

Luis Suarez

Sergio Busquets

Steven Gerrard

Andrei Shevchenko

Neymar

Samuel Eto’o

Luka Modric

Frank Lampard

Carles Puyol

Dani Alves

Paolo Maldini

Manuel Neuer

Raul Gonzalez

Wayne Rooney

Arjen Robben

Francesco Totti

Iker Casillas

David Villa

Paul Scholes

John Terry

Roy Keane

Rivaldo

Roberto Carlos

Zlatan Ibrahimovic

Patrick Vieira

Alessandro Nesta

Alessandro Del Piero

Kylian Mbappe

N’Golo Kante

Pavel Nedved

Ashley Cole

Oliver Kahn

Michael Ballack

Didier Drogba

Javier Zanetti

Robert Lewandowski

Gerard Pique

Gareth Bale

Dennis Bergkamp

Xabi Alonso

Henrik Larsson

Kevin De Bruyne

Miroslav Klose

Cafu

Sergio Aguero

Claude Makelele

Ruud van Nistelrooy

Fernando Torres

Gabriel Batistuta

Wesley Sneijder

Clarence Seedorf

Antoine Griezmann

Ryan Giggs

Marcelo

Nemanja Vidic

Lilian Thuram

Deco

Cesc Fabregas

Eden Hazard

David Silva

Diego Godin

Mohamed Salah

Thomas Muller

Roman Riquelme

Toni Kroos

Rio Ferdinand

Hernan Crespo

Virgil van Dijk

Gaizka Mendieta

Carlos Tevez

Robin van Persie

Emerick Aubameyang

Radamel Falcao

Diego Forlan

Angel di Maria

Arturo Vidal

Edwin van der Sar

Pepe

Sol Campbell

Karim Benzema

Vincent Kompany

Bastian Schweinsteiger

Daniele de Rossi

Harry Kane

Yaya Toure

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