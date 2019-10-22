Ziariștii de la „Independent” au alcătuit o ierarhie care vizează cei mai buni fotbaliștii din secolul XXI, adică din 2000 – 2001 până în prezent. 100 de nume apar în lista acestui top unde nu se află inclus niciun jucător român. Primele trei poziții sunt ocupate, în ordine, de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo și Xavi. Iată ierarhia:
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Xavi
Ronaldinho
Andres Iniesta
Ronaldo Nazario
Thierry Henry
Zinedine Zidane
Kaka
Fabio Cannavaro
Andrea Pirlo
Sergio Ramos
Gianluigi Buffon
Philipp Lahm
Luis Figo
Luis Suarez
Sergio Busquets
Steven Gerrard
Andrei Shevchenko
Neymar
Samuel Eto’o
Luka Modric
Frank Lampard
Carles Puyol
Dani Alves
Paolo Maldini
Manuel Neuer
Raul Gonzalez
Wayne Rooney
Arjen Robben
Francesco Totti
Iker Casillas
David Villa
Paul Scholes
John Terry
Roy Keane
Rivaldo
Roberto Carlos
Zlatan Ibrahimovic
Patrick Vieira
Alessandro Nesta
Alessandro Del Piero
Kylian Mbappe
N’Golo Kante
Pavel Nedved
Ashley Cole
Oliver Kahn
Michael Ballack
Didier Drogba
Javier Zanetti
Robert Lewandowski
Gerard Pique
Gareth Bale
Dennis Bergkamp
Xabi Alonso
Henrik Larsson
Kevin De Bruyne
Miroslav Klose
Cafu
Sergio Aguero
Claude Makelele
Ruud van Nistelrooy
Fernando Torres
Gabriel Batistuta
Wesley Sneijder
Clarence Seedorf
Antoine Griezmann
Ryan Giggs
Marcelo
Nemanja Vidic
Lilian Thuram
Deco
Cesc Fabregas
Eden Hazard
David Silva
Diego Godin
Mohamed Salah
Thomas Muller
Roman Riquelme
Toni Kroos
Rio Ferdinand
Hernan Crespo
Virgil van Dijk
Gaizka Mendieta
Carlos Tevez
Robin van Persie
Emerick Aubameyang
Radamel Falcao
Diego Forlan
Angel di Maria
Arturo Vidal
Edwin van der Sar
Pepe
Sol Campbell
Karim Benzema
Vincent Kompany
Bastian Schweinsteiger
Daniele de Rossi
Harry Kane
Yaya Toure
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