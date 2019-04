Casa Albă îi ia apărarea lui Trump după ce acesta a fost acuzat de incitare la violența împotriva unei democrate musulmane

În urma afirmațiilor lui Trump, mai mulți democrați s-au scandalizat, informează AFP, conform agerpres.ro.

Reprezentanta statului Minnesota în Camera Reprezentanților, Ilhab Omar, de origine mulsulmană, a transmis în luna martie în Consiliul pentru relaţii americano-islamice (CAIR) că organizația a fost fondată după atentatele din 11 septembrie „pentru că s-a recunoscut că unele persoane făcuseră ceva şi că fiecare dintre noi începea să piardă accesul la libertățile noastre civile”.

După aceste declarații, Donald Trump a publicat vineri pe contul său Twitter o înregistrare video de 43 de secunde, în care cuvintele reprezentantei democrate sunt însoțite de imagini ale Turnurilor Gemene din New York în flăcări.

Înregistrarea a revoltat democrații și a strârnit din partea acestora un val de dezaprobări. Filmulețul postat de Trump a fost vizualizat de peste 9 milioane de ori până duminică la ora prânzului.

WE WILL NEVER FORGET! pic.twitter.com/VxrGFRFeJM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2019