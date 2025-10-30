Carys Zeta Douglas, fidelă stilului mamei. Rochia vintage a lui Catherine Zeta-Jones pe covorul roșu

Fiica actriței Catherine Zeta-Jones, Carys Zeta Douglas, a atras atenția pe covorul roșu purtând o rochie neagră cu accente de dantelă, pe care mama sa a purtat-o în urmă cu 20 de ani la Rock and Roll Hall of Fame. Evenimentul a avut loc la gala PAC NYC Icons of Culture, marți seara, în New York.

La eveniment, Carys a fost însoțită de tatăl său, actorul Michael Douglas, în timp ce Catherine Zeta-Jones nu a putut participa.

Michael Douglas a declarat pentru People că Zeta-Jones nu a putut fi prezentă deoarece „lucrează”, adăugând:

Totodată, el a menționat:

„Sunt foarte fericit că Carys a putut fi cu mine, nu doar pentru a fi alături de mine, dar și pentru că fac parte din consiliul PAC.”

Absolventă a Universității Brown, Carys Zeta Douglas a completat rochia vintage cu pantofi negri cu vârf ascuțit și cercei în nuanțe de rubin. Michael Douglas, în vârstă de 81 de ani, a purtat un costum negru, cămașă și cravată mov.

Rochia purtată de Carys a fost inițial stilizată de Catherine Zeta-Jones în 2005, cu sandale negre cu franjuri, o geantă asortată și bijuterii cu diamante. Potrivit Page Six, actrița Keira Knightley a purtat aceeași rochie cu un an înainte, la premiera filmului „King Arthur”.

Aceasta nu este prima dată când fiica lui Zeta-Jones împrumută o ținută iconică a mamei sale. Carys a purtat anterior o rochie florală roz și albă de la Ungaro, pe care mama sa a purtat-o în 1999 la MTV Movie Awards, pentru a sărbători cea de-a 21-a aniversare a fiicei sale.

Carys a declarat pentru People că se simte „foarte norocoasă că am un dulap minunat din care pot alege”, adăugând:

„Îmi plac hainele vintage. Nu prea îmi place să cumpăr. Nu sunt atrasă de moda rapidă, din motive de sustenabilitate.”

Totodată, ea a recunoscut că uneori împrumută „puțin prea mult” din garderoba mamei sale:

„Ea spune: ‘E geanta mea?’ Eu răspund: ‘Nu știu. Nu cred…’”

Pe covorul roșu, Carys Zeta Douglas a oferit și detalii despre planurile sale post-universitare. Deși a obținut diploma în film și relații internaționale și nu în actorie, ea a menționat că a crescut făcând teatru și speră să continue această pasiune după absolvire.

Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones mai au împreună un fiu, Dylan, care și-a finalizat studiile la aceeași universitate. Actorul este tatăl și lui Cameron Douglas, din prima sa căsătorie cu Diandra Luker.

Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones s-au căsătorit pe 18 noiembrie 2000, după ce s-au cunoscut cu doi ani înainte, și au avut o scurtă separare în august 2013, reconciliindu-se anul următor.