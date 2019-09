Conform documentului, cel care se pretinde a fi unchiul Alexandrei Cumpănașu, fata dispărută la Caracal, are trei terenuri, deține împreună cu soția patru apartamente cumpărate între 2013 și 2017, respectiv trei case achiziționate în perioada 2014-2017.

În conturi, Cumpănașu are 260 000 de lei și 17 000 de euro, în timp ce în garaj se află două mașini, un Subaru din 2008 și un Mercedes achiziționat, în 2018. Cumpănașu și-a împrumutat și propriul ONG – Asociația pentru Implementarea Democrației cu suma de 150.000 de lei, adică peste 30.000 de euro.

Datorii sale sunt de 300.000 de euro datorați unei persoane private și 170.000 de lei, unei bănci.

De locuri de muncă, Cumpănașu nu duce lipsă. El are, potrivit declarației de avere, nu mai puțin de patru locuri de muncă, de unde ia salarii în valoare de peste 212.000 de lei pe an, în timp ce doamna Cumpănașu îl și întrece – cinci locuri de unde incasează circa 260.000 de lei pe an. Adică împreună, în jur de 100.000 de euro.

Numai că veniturile familiei Cumpănașu nu se opresc aici. Asociația pentru Implementarea Democrației – adică ong-ul condus de prezidențiabilul independent – se dovește a fi o adevărată mină de aur pentru familie: 580.000 de lei – drepturi de autor pentru Alexandru Cumpănașu, 310.000 de lei pentru Simona Gabriela Cumpănașu. Împreună: aproape 900.000 de lei, deci vreo 200.000 de euro pe an.

Și lista continuă: alte 47.000 de lei – drepturi de autor, 187.000 de lei – prestări servicii, în dreptul lui Alexandru Cumpănașu, 24.000 de lei – prestări servicii, soția.

Doamna Cumpănașu mai aduce acasă o altă sută de mii de lei din două contracte de închiriere.

Per total aproximativ 360.000 de euro pe an pentru familia Cumpănașu, adică o medie lunară de peste 30.000 de euro pe lună.

Potrivit documentului depus la BEC, Alexandru Cumpănașu a primit salarii de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Romaqua Group Borsec – producătorul apei minerale Borsec, Asociația de Acreditare din România – o organizație neguvernamentală din România, fără scop lucrativ, care este recunoscută oficial ca organism național de acreditare unic ce funcționează în coordonarea și sub supravegherea Ministerului Economiei și de la UEFISCDI – Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii și Inovării, o institutie aflată în subordonarea Ministerului Educației Naționale, scrie Antena3.

Unchiul Alexandrei a recunoscut că nu a obținut diploma de licență și că nu a absolvit o facultate în România.

