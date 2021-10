Carmen Tănase dezminte informațiile apărute în spațiul public: „Nu sunt antivaccinistă convinsă și nici SARS-COV-2 nu am”

Carmen Tănase s-a simțit destul de rău zilele trecute, prezentând câteva simptome de răceală. A decis să sune la teatru pentru a anunța faptul că nu se simte tocmai bine, iar de aici au început să fie lansate diverse zvonuri. În cursul zilei de miercuri, în spațiul public a apărut o informație legată de starea de sănătate a vedetei. Se vehicula că ar fi fost infectată cu COVID-19.

Joi, Carmen Tănase a decis să iasă public și să vorbească deschis despre starea sa de sănătate, dar și despre alte informații apărute în spațiul public legate de imunizare. Actrița a declarat pentru Antena 3 faptul că nu este infectată cu SARS-Cov-2 și nici nu este una dintre persoanele antivacciniste. Această idee a început să apară în spațiul public după ce vedeta a făcut o serie de mărturisiri legate de imunizare și părerea sa despre acest subiect. Din declarațiile oferite de ea, reiese că nu este complet împotriva vaccinului, ci toate mărturisire făcute de-a lungul timpului sunt doar convingeri personale care se pot schimba.

„Nu am nici Sars-Cov-2 și nu sunt nici antivaccinistă convinsă, e fake news de la început la sfârșit”, a declarat actrița, joi seară, la Antena 3.

Conform declarațiilor vedetei, starea sa de sănătate este puțin afectată de o răceală banală. Cel mai probabil, speculațiile din presă au fost lansate după ce ea a decis să nu meargă la teatru pe motiv că nu se simțea bine. Carmen Tănase nu a exclus varianta de a fi infectată cu noul coronavirus, ba chiar a subliniat în declarațiile sale faptul că a făcut două teste rapide, iar rezultatul a fost unul negativ în cazul amândurora.

„Am răgușit, am cam rămas fără voce, mi-a curs un pic nasul, am dat telefon la teatru și le-am zis că sunt mai picnită. Mi-am făcut două teste acasă, am ieșit negativ”, a adăugat Carmen Tănase.