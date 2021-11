Carmen și Klaus Iohannis au fost luați în vizor! S-a făcut plângere la Poliție. Totul s-a întâmplat în „Casa Domnului”

Un bărbat din Sibiu a fost extrem de deranjat de acțiunile pe care președintele țării și a lui soție le-au făcut. Evenimentul a avut loc pe 10 octombrie, atunci când Carmen și Klaus Iohannis au participat la redeschiderea Catedralei Evanghelice. După lungi procese de reabilitare, în acest an a fost redeschisă, iar șeful statului a fost prezent la eveniment cu soția sa. Un gest al acestora făcut imediat după ieșirea din biserică l-a deranjat pe sibian. Deși masca de protecție era obligatorie și în spații libere, ambii soți au renunțat imediat la ea. Bărbatul este deranjat de ceea ce a văzut și susține că legea ar trebui să fie aplicată pentru toți, chiar dacă vorbim despre șeful statului.

„Conform Constituţiei României, toţi cetăţenii trebuie să fie egali în faţa legii. Ştiam de cazul doamnei Turcan (sancţionată pentru că nu a purtat mască în aer liber, când acest lucru era obligatoriu – n.r), am văzut ce repede Poliţia Sibiu s-a autosesizat şi, dacă am văzut că se întârzie cu sancţiunea preşedintelui într-un caz similar, am reacţionat. Am trimis sesizarea întâi la MAI care a direcţionat-o către Poliţia Bucureşti şi de acolo a ajuns la Sibiu”, a declarat, marţi, Cristian Dan.

Bărbatul deranjat de gestul lui Klaus Iohannis a vorbit în plângerea sa către MAI și despre Constituție. De asemenea, a cerut poliției din Sibiu ca președintele și soția acestuia să fie amendați pentru că nu au purtat masca în aer liber, deși era obligatoriu prin lege.

„În primul rând am invocat Constituţia….am cerut Poliţiei Sibiu să aplice legea nedicstriminatoriu pentru ca şi populaţia să vadă că nu contează ce funcţie ai, legea trebuie şi sper să fie aceeaşi pentru toţi.

„În biserică am văzut ulterior că a purtat mască, când a ieşit nu mai purtat masca.

Nu poţi să ameninţi populaţia. De doi ani de zile suntem ameninţaţi – staţi în casă că vom avea morţi, staţi în casă că e pandemie (…) este o bătaie de joc la adresa populaţiei, care la cea mai mică încălcare a legii este sancţionată”, a adăugat bărbatul.