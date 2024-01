De ce a ajuns Carmen Grebenișan pe mâinile medicilor

Carmen Grebenișan ani este considerată una dintre cele mai atrăgătoare influencerițe. Dincolo de această imagine, vedeta ascunde o poveste în care se regăsesc multe dintre tinerele de astăzi. Din cauza numeroaselor critici dure primite de-a lungul anilor, fosta concurentă de la Survivor a apelat la intervenții estetice.

Carmen Grebenișan și-a pus implanturi mamare din cauza bullying-ului

Fosta concurenta de la Survivor a decis să vorbească deschis cu fanii ei despre intervențiile pe care le are. Totodată, Carmen Grebenișan a vorbit și despre motivele care au determinat-o să ajungă pe mâinile esteticienilor.

Prima intervenție estetică prin care vedeta a trecut a fost cea de implant mamar. După ce a fost victima bullying-ului în liceu, Carmen Grebenișan s-a operat la 21 de ani.

„Am operație de implant mamar, pe care am făcut-o undeva la 21 sau 22 de ani. De asemenea, am acid hialuronic în buze și mi-am umplut cearcănele, mi-am pus botox în zona respectivă, că îmi era destul de adâncită. Am botox în frunte și mi-am pus acid hialuronic în zona tâmplelor în momentul în care mi s-a dizolvat grăsimea naturală din tâmple”, a spus vedeta.

A optat și pentru alte intervenții

Fosta concurenta de la Survivor România nu s-a oprit aici cu intervențiile la nivel estetic. Periodic, Carmen Grebenișan apelează și la alte proceduri minim invazive care o ajută să scape de anumite complexe.

Vedeta își umple cearcănele și își augmentează buzele cu acid hialuronic. De asemenea, nu a ascuns faptul că a apelat deja la botox. Este cunoscut faptul că medicii esteticieni recomandă această procedură doar după 25 de ani. Mai mult, aceasta optează și pentru a-și injecta zona tâmplelor.

Carmen Grebenișan, semnal de alarmă privind bullying-ul

Vedeta a recunoscut că a fost victima acestui fenomen. Cu toate acestea, fosta concurentă de la Survivor le îndeamnă pe tinere să aibă încredere în forțele proprii și să nu se lase afectate de valul de critici venit de la cei din jur.

„Faptul că în anul 2024 încă vorbim despre bullying este o dezamăgire imensă. Trebuie să învățăm să ne acceptăm, să ne susținem și să ne ridicăm, nu să ne doborâm unii pe alții! Sfatul meu este simplu – aveți încredere în voi și în alegerile pe care le faceți. Nu vă lăsați influențați de cei din jur sau doborâți de vorbele mai grele”, a adăugat vedeta.

De asemenea, aceasta s-a adresat și celor care tind să analizeze defectele celor din jur. Carmen Grebenișan i-a îndemnat să se concentreze mai mult pe propria imagine.