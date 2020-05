Chiar și în această perioadă de autoizolare, Carmen Brumă își ține fanii la curent cu activităţile zilnice.

De curând, Carmen a postat pe pagina sa de socializare o poză în care a apărut în costum de baie, reamintind fanilor că pe data de 9 mai va împlini frumoasa vârstă de 43 de ani.

Aşadar, vedeta s-a pozat de acasă în costum de baie şi şi-a etalat formele lucrate. Abdomenul vedetei ne demonstrează că nu a permis izolării la domiciliu să-i afecteze silueta, mai ales că ştie exact ce să mănânce pentru a nu se îngrăşa. Să nu uităm că de ani de zile promovează un stil de viaţă sănătos, face mult sport, urmează o alimentaţie corectă şi chiar încearcă să le inspire şi pe alte femei prin seria de programe care-i poartă numele şi pe care oricine le poate urma dacă-şi doreşte o schimbare.

„Să fii grasă este o experienţă traumatizantă din care am învăţat multe. Numai cei care au trecut prin asta ştiu cât de greu este să lupţi în fiecare clipă cu propriul organism, cu foamea, cu pofta, cu lenea…(…) Am învăţat ce înseamnă disciplina, am învăţat că inclusiv gustările se educă, am învăţat că foamea nu se confundă cu pofta, iar pofta se mai pune şi in cui dacă vrei să arăţi bine şi să fii sănătos”, a povestit Carmen Brumă în cartea sa „3S – Sănătoasă, Suplă, Sătulă”.

Pe atunci, vedeta a oferit şi o sugestie legată de cum ar putea arăta meniul în dietă.

Mic dejun– amestec din patru sau cinci linguri de ovăz, o linguriţă de seminţe de in, două linguri de stafide şi 150 ml de iaurt cu maxim 2% grăsime; cafea sau ceai.

Gustare– 10 – 15 sâmburi de migdale crude, o cană de ceai verde.

Prânz– piept de pui la grătar, salată de sfeclă sau varză.

Gustare– doua felii de pâine integrală, salată de vinete fără maioneză.

Cină– supă de legume, o felie de pâine integral, potrivit csid.ro