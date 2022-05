Sursa foto: EPA/ETIENNE LAURENT

Cariera lui Will Smith este în pericol. Filmul „Emancipation”, amânat cu un an din cauza altercației de pe scena Galei Oscar

Noul film în care joacă Will Smith, „Emancipation”, a fost amânat cu un an din cauza altercației de pe scena premiilor Oscar. Deși lansarea filmului era programată pentru finalul acestui an, ea a fost amânată pentru 2023 după ce Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock. Mai multe proiecte ale celebrului actor sunt compromise.