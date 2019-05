Cariera lui Alain Delon, târâtă în noroi de feministe

Marele actor Alain Delon a primit, ieri seară, un premiu de onoare „Palme d’Or”, în ciuda feministelor care l-au acuzat că este „rasist, homofob și misogin”. Ele le-au cerut organizatorilor festivalului să nu-l „onoreze”.





De șapte ori în competiție la Cannes, Alain Delon a primit ieri primul său premiu din mâinile fiicei sale Anouchka. Această recompensă târzie pentru cel care a lucrat cu regizori de primă clasă, precum Visconti, Melville sau Antonioni, a declanșat furia feministelor înainte de începerea festivalului. Asociația Femeilor Americane a strâns mai mult de 25 000 de semnături pe o petiție prin care a solicitat organizatorilor să „nu-l onoreze”.

„Nici o onoare pentru agresori”, a reacționat și organizația franceză „Osez le féminisme” pe Twitter: „#MeToo nu ne-a învățat nimic? Cerem ca Festivalul de Film de la Cannes să refuze să onoreze un agresor misogin. Delon a declarat în noiembrie 2018 că este macho și a recunoscut că și-a lovit deseori partenerele”.

„Sunt împotriva adopției de către doi oameni de același sex”

Într-un interviu apărut în „Journal du dimanche”, actorul i-a criticat pe detractori, spunând că au „inventat declarații”: „Nu sunt împotriva căsătoriei homosexualilor, nu-mi pasă: oamenii fac ce vor. Dar sunt împotriva adopției de către doi oameni de același sex (...) Am spus că am pălmuit o femeie? Da. Și ar fi trebuit să adaug că am primit mai multe lovituri decât am dat. În viața mea nu am hărțuit niciodată o femeie. Mi s-a pus eticheta de extremă dreaptă pentru că am spus că sunt prieten cu Jean-Marie (Le-Pen – n.red)) din armată. Nu, am dreptate!”, a adăugat el.

Denunțând o „poliție politică“, delegatul general al festivalului, Thierry Fremaux, l-a apărat la începutul acestei săptămâni. „Alain Delon are dreptul de a gândi ceea ce crede“, a spus el, estimând „complicat a judeca cu ochelarii de astăzi lucruri care s-au întâmplat și spus acum câțiva ani”.

Într-un interviu apărut la sfârșitul anului trecut, într-un număr special al revistei Paris Match consacrat carierei sale de 60 de ani, Alain Delon a declarat că va părăsi „această lume fără regrete”

„Viaţa nu îmi mai aduce prea multe lucruri. Am cunoscut totul, am văzut totul. Dar, mai ales, urăsc această epocă, mă face să vomit”, a declarat starul francez. „Sunt acei oameni pe care îi urăsc. Totul este fals, totul este deformat. Nu mai există respect, nu se mai respectă cuvântul dat. Doar banii contează. Auzi vorbindu-se despre crime pe tot parcursul zilei. Ştiu că voi părăsi această lume fără regrete”, a declarat Alain Delon în acest interviu în care a vorbit despre cariera lui, relaţiile dificile cu familia sa, femeile pe care le-a iubit şi prietenii pe care i-a pierdut.

La un pas să ajungă proxenet

Cine este si cum arata fosta sotie a lui Florian Walter! E o fosta vedeta TV! De ce au divortat cei doi

Pagina 1 din 2 12