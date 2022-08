Care va fi următorul antrenor demis din SuperLiga?

In SuperLiga, soarta antrenorilor nu este niciodata sigura, iar aproape orice manager se poate trezi brusc fara functie daca rezultatele nu sunt cele dorite. Conducatorii din fotbalul romanesc sunt recunoscuti pentru lipsa de rabdare atunci cand vine vorba despre banca tehnica. Acest lucru s-a observat in etapa a 4-a, atunci cand Laszlo Balint a fost demis chiar dupa succesul obtinut in fata marei rivale din Craiova. Tehnicianul ce a venit de la UTA Arad a rezistat doar 58 de zile pe banca celor de la Universitatea Craiova, timp in care a strans doar sapte meciuri, dintre care doua victorii, trei remize si doua infrangeri. In locul acestuia a fost numit fostul selectioner Mirel Radoi.

In acest moment situatia din SuperLiga nu este una foarte previzibila pentru antrenori. Sansele cele mai mari la demitere le au antrenorii de pe ultimele doua pozitii din clasament. Este vorba despre Erik Lincar si Alexandru Pelici.

Situatia a devenit foarte tensionata in acest moment la Universitatea Cluj, iar un nou esec pe teren propriu s-ar putea sa il coste foarte mult pe antrenorul ce a reusit sa ii promoveze in prima liga pe alb-negrii. Totusi, avem echipe in Liga 1 echipe unde presiunea este mult mai mare si in orice moment se poate produce o schimbare.

Continua Dan Petrescu la CFR Cluj?

Dan Petrescu a dezamagit pana acum in startul acestui sezon si cu siguranta viitorul lui depinde de calificarea in grupele Conference League. Dubla cu Maribor nu este una simpla, avand in vedere faptul ca echipa nu s-a descurcat prea bine in sezonul actual. Daca ardelenii nu vor ajunge in grupe, atunci cu siguranta vor exista si cateva demiteri si reduceri de fonduri, iar schimbarea poate incepe chiar cu Dan Petrescu.

Cate etape rezista Nicolae Dica pe banca FCSB-ului?

George Becali este poate cel mai renumit pentru schimbarile ce le face la nivel de lot si banca tehnica. Toni Petrea a rezistat doar doua etape pe banca FCSB -ului si a demisionat imediat dupa infrangerea suferita in fata Rapidului. In locul sau a venit fostul decar al FCSB-ului Nicoale Dica. Acesta se afla la a doua experienta pe banca alb-albastrilor, insa de aceasta data pare sa aiba mai multa libertate de exprimare.

Bookmakerii ofera cote foarte interesante si pentru antrenorii ce se afla la polul opus. Aici este vorba despre Mirel Radoi, fostul selectioner a inceput perfect pe banca Universitatii Craiova, cu o calificare in play-off-ul Conference League.

In ceea ce il priveste pe Gica Hagi, ei bine acesta poate fi demis doar in conditii speciale. Stim foarte bine ca in trecut a mai facut aceasta alegere, atunci cand a decis sa ia o pauza din antrenorat. Acum insa „regele” a revenit pe banca Farului si vrea sa ajunga din nou play-off-ul SuperLigii. Acest lucru este posibil, avand in vedere ca se afla in acest moment pe locul 3 dupa doar 5 etape.