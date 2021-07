Noua Zeelandă, Islanda, Marea Britanie, Tasmania și Irlanda sunt locurile cele mai potrivite pentru a supraviețui unui colaps global al societății, susțin experții, care spun că insulele dezvoltate economic sunt mai bine pregătite pentru a înfrunta un scenariu de coșmar.

Civilizația umană, în pericol

Cercetătorii susțin că civilizația umană se află „într-o stare periculoasă” din cauza faptullui că societatea este puternic interconectată, consumul de energie este uriaș, iar daunelor aduse mediului au provocat grave dezechilibre.

Drept urmare, nu e exclus ca la un moment dat să apară un colaps global ca urmare a unui șoc puternic, cum ar fi o criză financiară severă, criza climatică, o pandemie chiar mai gravă decât Covid-19 sau o combinație a mai multor astfel de amenințări, susțin oamenii de știință.

Unde ne ascundem de catastrofa globală?

Pentru a evalua ce țări ar face față cel mai bine unei astfel de situații, statele lumii au fost clasificate în funcție de capacitatea lor de a cultiva alimente pentru populația lor, de a-și proteja granițele de migrația în masă, de a menține rețeua electrică în stare de funcționare și de a asigura o anumită capacitate de producție. A rezultat că insulele din regiunile temperate, mai ales cele cu densități scăzute ale populației, sunt în top.

Noua Zeelandă s-a dovedit a avea cel mai mare potențial de a supraviețui relativ nevătămată datorită energiei sale geotermale și hidroelectrice, terenurilor agricole abundente și a densității scăzute a populației umane.

„Nu am fost surprinși că Noua Zeelandă era pe lista noastră”, a spus prof. Aled Jones de la Global Sustainability Institute din Marea Britanie.

„Am fost destul de surprinși că Marea Britanie a ieșit foarte bine, deși este dens populată, a externalizat în mod tradițional producția, nu e cea mai rapidă în dezvoltarea tehnologiilor regenerabile și produce doar 50% din propriile alimente în acest moment. Dar are potențialul de a rezista șocurilor. ”

„Pe măsură ce încep să văd că aceste evenimente se întâmplă, devin mai îngrijorat, dar sper, că putem învăța mai repede decât am făcut-o în trecut că rezistența este importantă”, susține prof. Aled Jones, citat de The Guardian.

.