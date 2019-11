Fostul președinte afirmă că organizațiile județene PSD nu au tras 100% pentru Viorica Dăncilă.

„N-au ce pune in locul dnei Dancila. Daca vreti o parere, bazata pe impresie, dupa parerea mea dna Dancila e o femeie cu bun simt si nu va sta in calea fericirii celor care vor sa preia conducerea. Isi va da demisia daca vede ca e zarva mare in jurul mesei. Daca va vedea tulburari mari nu va sta sa intre intr-o batalie in partid si le va lasa partidul fara solutii. In momentul de gata ganditi-va ce panarama ar fi ca PSD sa-l aiba pe discotecar (Eugen Teodorovici, n.red.) presedinte, sau pe dna Firea unde la Bucuresti Dancila a fost zdrobita de Iohannis”, a zis Băsescu, la Digi24.

„Pentru ei, tipic este Ponta, care e las. Asa sunt croiti marea majoritate. Vor da din gura sa gaseasca alti vinovati, dar nu pe ei. Organizatiile PSD nu si-au servit candidatul nici pe departe. Ati auzit de unul pe care-l cheama Nastase, Geoana, Ponta? Partidul asta si-a ras liderii, nu pe cei judeteni. Doar nu o sa-mi spuna cineva ca asta de la Focsani e schimbabil, sau astia din sud? Nu, in PSD mereu prima tinta au fost oamenii care nu au castigat”, a adăugat fostul presedinte.

Te-ar putea interesa și: