Care este marele regret al actriței Diana Lupescu. Când s-ar putea întoarce pe scenă

Marele regret al actriței Diana Lupescu este acela că s-a retras de pe scenă, după cum a spus la un podcast. Cu toate acestea, chiar ea a explicat că e posibil să revină în teatru ca actriță, pentru că oamenii o doresc acolo.

Celebra actriță a spus la un podcast că au fost momente în care nu a luat cele mai bune decizii. ”Am preferat viața de familie și intimitatea spectacolelor de teatru, dar acum îmi pare rău. Adică aș vrea să mă reîntorc, pentru că un lucru care poate fi reproșat actorului e că nu cerea mai mult”, a spus aceasta.

De altfel, artista a spus că acum s-au schimbat foarte multe lucruri. ”Acum tinerii actori nu mai sunt așa, nu mai așteaptă să vină un regizor să îi culeagă de pe margine, vin ei cu propuneri, sunt și foarte mulți și atunci își dau seama că trebuie să fie actori”, a mai povestit Diana Lupescu.

Actrița se gândește că ar putea reveni pe scenă. ”De asta am făcut regie și în unele spectacole am jucat, în altele nu am jucat. Și m-am îndepărtat puțin de actorie și aș vrea să mă reîntorc. Mi-au mai spus oameni că mă așteaptă pe scenă. S-a schimbat mult modul de a face teatru, nu în totalitate. E mult mai ”pe deasupra„ la multe, dar nu la toate. Adică am văzut și spectacole foarte bune din punctul meu de vedere.

Și m-am mai liniștit, în sensul în care nu e totul la o masă cu trei care vorbesc, viața conjugală întreruptă de un al treilea, alte două triughiuri, samd. Că sunt lucruri importante care pot fi spuse cu umor, cu drag și afecțiune și poate fi o comedie mai plăcută, decât acest umor grobian”, a încheiat Diana Lupescu.