EVZ Special Care erau slăbiciunile lui Nicolae Ceaușescu? Alex Mihai Stoenescu: „Nu avea un profil de conducător". Video







Vineri, 4 octombrie, a avut loc o nouă ediție a podcastului „Evenimentul Istoric”. Aceasta a fost difuzată pe canalul de YouTube „ Hai România”. Principalul subiect de discuție a fost Nicolae Ceaușescu, o personalitate politică din istoria țării noastre care încă îi fascinează pe mulți istorici. Alex Mihai Stoenescu a oferit mai multe detalii cu privire la ascensiunea acestuia în fruntea Partidului Comunist, parcursul său politic, dar și detalii despre cum era el ca persoană.

Unul dintre subiectele de discuție au fost slăbiciunile lui Ceaușescu. Acestea au fost identificate de oameni apropiați ai săi, dar și ulterior de către istorici.

Conducerea Armatei

Alex Mihai Stoenescu a povestit că Nicolae Ceaușescu se afla sub „tutela” lui Gheorghe Gheorghiu Dej, când acesta era în fruntea Partidului Comunist. Iar acest lucru l-a adus mai aproape de funcția sa ulterioară, de secretar general al partidului și lider al țării.

Mai apoi, istoricul a explicat că Nicolae Ceaușescu a avut o serie întreagă de slăbiciuni. Atât doctrinare, cât și de activitate. A avut numeroase greșeli pe care le-a realizat în activitatea de partid. A continuat prin a povesti că a fost trimis de Gheorghe Gheorghiu Dej la un fel de instruire a lui pentru viața de partid și, mai ales, pentru viața de conducător.

„Școala de partid cea mai bună, școala de conducere pe care a învățat-o Ceaușescu a fost în acea perioadă când a fost trimis la Armată. Gheorghiu Dej a fost cel care l-a trimis acolo. Motivul pentru care a făcut acest lucru a fost pentru a învăța ordinea. El era dezordonat și nu avea un profil de conducător. Și atunci Gheorghiu Dej l-a trimis în locul unde se putea pregăti cel mai bine pentru calitatea de conducător. Și asta a fost în armată, unde era șeful politic. Adică adevăratul șef al armatei. Toți executau ordinele politice”, a explicat Alex Mihai Stoenescu.

Dosarul de cadre al lui Ceaușescu

Alex Mihai Stoenescu a declarat că aceste lucruri nu erau pe placul lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Fostul lider comunist îi cunoștea dosarul de cadre lui Nicolae Ceaușescu. Însă, mai ales, îl cunoștea foarte bine personal. A mai declarat că îl luase pe lângă el pentru că a văzut în ultimul lider comunist din România un viitor conducător al tineretului.

„Considera că are foarte multe slăbiciuni. Are probleme, că are tendința spre violență și spre lucruri nejudecate”, a mai explicat istoricul.

Liderul Partidului Comunist

Istoricul a reiterat faptul că motivul pentru care Nicolae Ceaușescu a ajuns în fruntea Partidului Comunist a fost victoria grupării lui Gheorghe Gheorghiu Dej în fața celei ale Anei Pauker. Mai apoi, el a explicat că un alt punct important care a contribuit la ascensiunea lui a fost pregătirea lui în Ministerul Apărării Naționale.

„Acolo unde a învățat ordine, unde dădea ordine și erau executate. A învățat calitatea de conducător acolo. A început să cunoască mulți oameni. L-a cunoscut pe Milea. A văzut în el un individ, un militar de acțiune, care este în stare să tragă în oameni. Dar și pe mulți alții pe care, în organizațiile de tineret, pe care apoi i-a luat pe lângă el, i-a ocrotit. Și aici mă refer la Virgiului Trofin, Iulian Vlad. Poate nu o să vă vină să credeți, dar cel din urmă a făcut parte din organizațiile de tineret și din apropiații lui Ceaușescu. Dar și Ion Iliescu, bineînțeles”, a mai detaliat istoricul.

Mai apoi, el a continuat prin a sublinia că Ceaușescu, în perioada în care a fost la Armată, a făcut această școală a conducerii comuniste.

Podcastul „Evenimentul istoric” de vineri, 4 octombrie, foarte fi vizionat integral aici.