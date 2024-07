Social Care este continentul cu cele mai multe specii de animale







Oamenii de știință au identificat și numit peste un milion de specii de animale. Iar alte milioane urmează să fie descoperite pe cele șapte continente ale Pământului. Dar care continent are cele mai multe specii de animale?

De sute de ani, oamenii de știință cataloghează și geolocalizează speciile din întreaga lume. Înainte de era digitală, majoritatea informațiilor despre distribuția speciilor proveneau din colecțiile muzeelor, a declarat Vítor Piacentini, ornitolog la Universitatea Federală Mato Grosso din Brazilia. În prezent, și publicul contribuie la acest efort.

Revoluție în știința cetățenilor

În ultimii 20 de ani, a avut loc o „revoluție” în știința cetățenilor, a declarat Piacentini pentru Live Scienc. Iar „oamenii de știință își folosesc datele pentru a umple golurile”.

Folosind aceste informații, oamenii de știință pot cartografia distribuția speciilor la nivel mondial. La sfârșitul anilor 1980, omul de știință Norman Myers a inventat termenul „hotspot de biodiversitate” pentru a se referi la locurile cu un număr excepțional de mare de specii pentru suprafața lor. Din cele 36 de hotspot-uri existente în prezent în întreaga lume, majoritatea se află pe continentele care trec de ecuator. Unde clima este caldă și umedă.

Motivul are legătură nu doar cu animalele, ci și cu plantele. „Plantele sunt baza speciilor”, a declarat Barnabas Daru, ecologist aplicat la Universitatea Stanford, pentru Live Science. „Dacă un loc are o diversitate mai mare de plante, este mai ușor pentru alte organisme care depind de acele plante să devină mai abundente”.

Prosperitatea plantelor

Deși plantele pot trăi în tot felul de condiții, majoritatea prosperă în locuri calde și umede. Umiditatea și căldura lucrează împreună pentru a furniza umiditatea esențială. Aerul cald captează moleculele de apă pentru a crea umiditate. De asemenea, căldura este mai bună pentru multe microorganisme. În special pentru descompunători. Aceștia descompun materialul mort pe care plantele îl recoltează pentru nutrienți.

Pe lângă toate acestea, insectele, care polenizează multe plante cu flori, sunt mai potrivite pentru climatele mai calde. Deoarece nu își pot regla temperatura corpului. Având mai multe insecte la tropice înseamnă mai multă polenizare pentru plante și mai multă hrană pentru prădătorii înfometați, a spus Daru.

Mai mulți factori

Piancentini a observat însă că sunt în joc și alți factori. Pentru a găzdui o mulțime de specii, un continent trebuie să ofere nu numai condiții tropicale. Ci și o varietate de habitate. Locurile cu o biodiversitate ridicată au multe nișe potențiale pe care animalele le pot ocupa, a spus Piacentini. De exemplu, copacii înalți sau munții înalți creează o variație verticală a temperaturii, a expunerii la soare și a terenului care permit mai multor animale să coexiste fără a concura pentru aceleași resurse sau habitat.

Pe baza acestor factori și a estimărilor realizate cu ajutorul muzeelor și a datelor științifice cetățenești, majoritatea oamenilor de știință sunt de acord că America de Sud are cel mai mare număr de specii de animale. De la pădurea tropicală amazoniană, care are patru straturi de arbori pe care animalele le pot ocupa, la munții Anzi, cu zeci de microclimate diferite, America de Sud are combinația câștigătoare de căldură și geografie. „Totul este combinat acolo”, a spus Piancentini, «Și de aceea are biodiversitatea pe care o are».

Continentul cu cele mai multe specii de animale

Acestea fiind spuse, biodiversitatea Americii de Sud s-ar putea să nu fie întotdeauna la fel de vibrantă ca acum. Din cauza despăduririlor, a mineritului cu mercur și a schimbărilor climatice, animalele din America de Sud se confruntă cu mai multe amenințări decât oricând. Cu toate acestea, există încă o oportunitate de a atenua daunele.

„Cu siguranță vom pierde o mulțime de specii”, a declarat Piacentini, «Dar fiecare efort pe care îl facem pentru a ne reduce impactul ne va salva, de asemenea, o mulțime», informează livescience.com