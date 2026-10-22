Deputata AUR Ariadna Cîrligeanu susține că Adrian Jucătoru și cumnatul lui George Simion au dus capul de porc la poarta locuinței lui Marius Lulea. Mai mult, aceasta afirmă că fostul lider al formațiunii ar fi încercat să atragă mai mulți parlamentari de partea sa pentru a-l înlătura pe George Simion de la conducerea partidului.

Declarațiile vin după ce Adrian Jucătoru, consilier AUR angajat la Camera Deputaților, și-a asumat public gestul și a susținut că acțiunea ar fi fost pusă la cale de Marius Lulea, prin intermediul Ariadnei Cîrligeanu.

Deputata AUR a recunoscut că, într-o anumită perioadă, a fost influențată de discuțiile purtate cu Marius Lulea. Ea a afirmat că nemulțumirile legate de unele decizii din partid, în special cele privind filiala din Botoșani, au făcut-o să fie receptivă la propunerile acestuia.

„Recunosc că afirmaţiile prezentate în acel video reflectă o perioadă în care am fost influenţată de Marius Lulea şi de discuţiile pe care le-am avut cu acesta. A fost o perioadă în care am văzut lucrurile greşit. Eram supărată pentru anumite decizii luate în AUR, în special în Botoşani cu filiala.

Atunci Marius Lulea m-a invitat la mai multe discuţii, la sfaturi părinteşti, cum spunea el. Uşor – uşor mi-a spus care era planul: să scăpăm de Simion şi să conving mai mulţi parlamentari să i se alăture lui şi unor oameni puternici din statul român care nu vor permite ca oameni precum Simion să ajungă la putere”, a declarat Ariadna Cîrligeanu.

Deputata a mai spus că aceste discuții au influențat-o negativ și că a făcut anumite aprecieri greșite. Ea susține că ideea amplasării capului de porc i-ar fi aparținut lui Marius Lulea și că Adrian Jucătoru ar fi fost implicat direct în punerea ei în practică, alături de cumnatul lui George Simion.

„Copilăria cu capul de porc, pentru care a fost toată presa în Tunari, a fost o idee demnă de mintea ciudată a lui Marius Lulea. Cei care au pus acel cap de porc au fost Adrian Jucătoru şi cumnatul lui George Simion, convins de Jucătoru că face un lucru bun.

La discuţiile, la pozele şi înregistrările pe care le am cu Marius Lulea, cred că toată lumea va vedea cine este cu adevărat şi cât de bolnav de răutate este. Este clar că aceste lucruri nu trebuie să continue, nu putem fi manipulaţi să ne atacăm. Rolul nostru este de a respecta un jurământ depus, nu să ne răzbunăm şi să jucăm”, a declarat deputata.

Miercuri, Adrian Jucătoru a publicat un videoclip în care a recunoscut că el a dus capul de porc la locuința lui Marius Lulea, din Tunari. Consilierul AUR a susținut că ar fi fost convins că gestul îl va afecta pe George Simion și va determina o schimbare la conducerea partidului.

„Voi dezamăgi pe mulţi cu acest video. Autorul acelor stickere şi cap de porc din Tunari sunt eu. Mi s-a spus că astfel îi facem rău lui George Simion şi că trebuie făcută o schimbare la vârful partidului. I-am implicat inclusiv familia pentru a părea totul mai real şi îmi cer scuze pentru acest lucru. Toată acţiunea a fost indusă de Marius Lulea, prin Ariadna Cîrligeanu”, susține Adrian Jucătoru în videoclipul publicat pe Facebook.

În urma acestor acuzații, Marius Lulea a transmis că înțelege situația persoanelor care ar putea fi determinate de alții să își asume anumite fapte.

„Manifest compasiune şi înţelegere faţă de persoanele care ar putea fi puse în situaţia de a-şi asuma fapte la îndemnul altora”, a declarat Marius Lulea.

Cofondatorul AUR a reclamat la Poliție faptul că a găsit un cap de porc lângă poarta de acces în locuința sa. El a mai relatat că, în zilele precedente, ar fi observat în apropierea casei un afiș cu o figură cu aspect amenințător.

În plângerea penală, Marius Lulea l-a nominalizat pe George Simion, după ce polițiștii l-au întrebat dacă are suspiciuni cu privire la persoana care s-ar putea afla în spatele incidentului.

„S-a deschis dosar penal pentru ameninţare şi capul de porc înseamnă ameninţare cu moartea, ca să ştie cei care se uită la noi. Tratez cu maximă seriozitate subiectul, mai ales că vorbesc despre familia mea, de cei cinci copii, de soţie. Nu cred că dezbaterea politică trebuie să se mute pe un comportament infracţional sociopat, aşa cum se întâmplă în momentul de faţă. Eu am indicat în cadrul plângerii mele penale, am fost întrebat dacă am suspiciunea în legătură cu cine s-ar putea afla în spatele acestui demers şi l-am nominalizat pe domnul George Simion”, a afirmat cofondatorul AUR.

Polițiștii din Ilfov continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul și eventualele responsabilități ale persoanelor implicate.