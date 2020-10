Institutul Național de Statistică (INS) a prezentat datele potrivit cărora, în ultimele două săptămâni, în București au fost confirmate 4.969 de noi infectări cu coronavirusul chinezesc, raportat la o populație de 2.151.665 locuitori. Această statistică arată că indicele de infectare în București este de 2,2.

Capitala ar putea intra în scenariul roșu în cazul în care în următoarele două săptămâni se vor înregistra, în total, 6.455 de cazuri de infecție cu coronavirus, adică o medie de 461 de cazuri pe zi.

Potrivit Graphs.ro, care a calculat deja că media pe perioada unei săptămâni este de 406 cazuri, distanța care ne desparte de dezastru rămâne de doar 50 de cazuri pe zi. Rămâne de văzut dacă măsurile anunțate în ultimele ore vor reuși să oprească sau chiar să inverseze tendința.

Pe de altă parte, medicul Octavian Jurma, care de la începutul epidemiei a publicat mai multe modele statistice ce s-au dovedit corecte, avertizează că Bucureștiul va atinge o incidență cumulată de 3 cazuri la mia de locuitori în săptămâna 12-18 octombrie. La acest prag, potrivit legii, municipiul București intră în carantină.

„Este aproape o certitudine statistică și nu mai putem face nimic să prevenim asta”, afirmă Jurma în postarea de pe Facebook.

„Ceea ce putem să prevenim prin măsuri luate astăzi este depășirea pragului de 750 de cazuri noi pe zi săptămâna viitoare și a celui de 1,000 de cazuri noi pe zi în 2-3 săptămâni”, adaugă medicul.

„Această rată înseamnă că ai o probabilitate de 100% ca unul din fiecare 500 de oameni pe care îi întâlnești a fost infectat în ultimele 14 zile”, avertizează specialistul.

Potrivit datelor publicate vineri de Grupul de comunicare strategică situația județelor unde incidența cazurilor de coronavirus a trecut de 1,5 cazuri la mia de locuitori este următoarea: București – 2,2, Alba – 1,98, Vâlcea -1,98, Iași – 1,80, Bacău – 1,72, Teleorman – 1,62, Neamț – 1,62, Vaslui – 1,59.

Peste rata de 3, un oraș ar trebui să intre în carantină.

Nicușor Dan: E exclus ca Bucureștiul în ansamblul lui să fie carantinat

Cu toate acestea, autoritățile locale din Capitală au încercat să liniștească populația spunând că nu se va institui carantină totală, ci cel mult pe sectoare. În plus, au fost luate măsuri draconice de prevenție, cu polițiști în civil care să patruleze mijloacele de transport în comun și locurile aglomerate pentru a verifica purtarea corespunzătoare a măștii.

„Situația este gravă în special în București. Am ajuns cu totul ca 1% din populație să fi fost îmbolnăvită de-a lungul timpului. Eu cred că vom fi în stare să trecem peste pandemie. Despre acel de indice 3 (Bucureștiul e la 2,3-2,4). Nu există o măsură legislativă pentru atingerea pragului 3. Singura normă se referă la școli, care trec exclusiv online când indicele atinge valoarea 3.

Trebuie să testăm mai mult. Nu este logic să închizi un oraș ca Bucureștiul doar pentru câteva focare. Exclud închiderea Bucureștiului. Izolând focarele punctuale, reușim să trecem peste. Trebuie să întărim colaborarea cu DSP-urile. În București, ca peste tot în țară, DSP-ul are un personal insuficient, O să facem la nivelul Bucureștiului o capacitate de testare suplimentară față de ce are Ministerului Sănătății. Avem două mari probleme: funcționarea sistemului medical și să încercăm să limităm numărul de infectări”, a declarat Nicuşor Dan la Realitatea Plus.

„Chiar dacă că vom ajunge să avem acel indice de 3 în următoarele zile, asta nu înseamnă că Bucureștiul în ansamblul lui va fi carantinat. Dacă mici cartiere vor avea focare, ele vor putea să fie carantinate. E exclus ca Bucureștiul în ansamblul lui să fie carantinat. Am spus încă din luna mai că recomand purtarea măștii și în spațiile deschise. Comitetul pentru Situații de Urgență ar putea lua în calcul purtarea măștii în spațiile deschise. Trebuie să asigurăm și protecția socială a celor care nu-și permit mască, în cazul în care luăm această măsură”, a adăugat noul primar al Capitalei.