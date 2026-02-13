International

Capitala Europei, paralizată timp de 600 de zile. Cine conduce acum la Bruxelles

Capitala Europei, paralizată timp de 600 de zile. Cine conduce acum la Bruxelles
Bruxelles-ul, capitala Belgiei și sediul principal al instituțiilor Uniunii Europene, a depășit marți un blocaj politic care a durat mai mult de 600 de zile, după ce șapte partide politice au ajuns la un acord pentru formarea unui guvern regional, potrivit Politico.

Negocierile dificile au pus capăt uneia dintre cele mai lungi perioade fără guvern din Europa, iar această evoluție marchează o schimbare semnificativă în administrarea regiunii.

Sfârșitul blocajului de la Bruxelles

După alegerile regionale din iunie 2024, Bruxelles-ul nu a reușit să formeze un executiv funcțional din cauza diferențelor politice și lingvistice profunde dintre partidele francofone și cele flamande.

Negocierile pentru formarea unui guvern regional au fost reluate marți, iar joi seară liderul partidului liberal francofon Mouvement Réformateur (MR), Georges-Louis Bouchez, a sugerat succesul printr-o imagine simbolică: „fumul alb” publicat pe rețelele de socializare, semn că cele șapte formațiuni au convenit asupra unei coaliții.

„Suntem ușurați că după mai mult de 600 de zile avem din nou un guvern în capitala Europei”, a declarat Bouchez pentru jurnaliști.

Potrivit acestuia, toate cele șapte partide implicate au găsit o poziție comună în negocieri.

Partidele implicate în acord sunt: MR (liberali francofoni), PS (socialiști), Les Engagés (centrism francofon), Groen (verzi flamandi), Vooruit (social-democrați), Anders (liberali flamandi) și CD&V (conservatori flamandi).

Contextul politic și economic al blocajului din Bruxelles

Regiunea Bruxelles nu a avut un guvern regional cu puteri depline din iunie 2024, de la alegerile regionale, ceea ce a condus la o paralizie administrativă și fiscală prelungită. Fără un guvern în funcție, deciziile bugetare majore, investițiile și proiectele de infrastructură au rămas blocate.

Situația a afectat în mod considerabil finanțele regiunii. Bruxelles se confruntă cu un nivel ridicat al datoriei, iar finanțele publice au fost gestionate într-un regim provizoriu, fără aprobarea unui buget actualizat.

Reacții politice naționale și locale

Prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever, prezent la un summit informal al liderilor europeni, a salutat cu prudență vestea formării guvernului regional.

„Am văzut mesajele pe WhatsApp despre asta. Vreau în principal să văd ce conține acordul”, a declarat De Wever, subliniind totodată problemele financiare ale capitalei.

Bart De Wever

Bart De Wever / sursa foto: captură video

El a remarcat că „bugetul Bruxelles-ului a deraiat complet”.

De Wever a criticat anterior durata lungă a blocajului, afirmând că reputația Belgiei suferă din cauza incapacității de a forma guverne eficiente.

El a spus că „undever merg în Europa, toată lumea mă întreabă despre această situație și spune: ‘Ce naiba este acest haos?’”.

Proteste ale cetățenilor au avut loc și înainte de acest acord, marcând frustrarea publică față de incapacitatea actorilor politici de a ajunge la un consens. Mulți locuitori ai regiunii au cerut soluționarea situației, subliniind impactul negativ asupra serviciilor publice și proiectelor locale.

Importanța unui guvern regional funcțional la Bruxelles

Constituția Belgiei prevede un sistem federal în care cele trei regiuni – Flandra, Valonia și Bruxelles-Capital – au guverne proprii, separate de guvernul național.

Guvernul regional Bruxelles are responsabilități asupra politicilor locale, bugetului, infrastructurii, locuirii și mediului. Fără acesta, administrația regiunii a fost limitată în capacitatea sa de a lua decizii cu efect direct asupra populației de peste 1,2 milioane de locuitori.

Acest acord de coaliție pune capăt unei perioade istorice fără precedent și deschide calea pentru implementarea politicilor bugetare și proiectelor planificate de mult timp pentru regiune.

