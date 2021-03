Vicepremierul Dan Barna a declarat referitor la schimbarea prefectului Capitalei, că este ceva firesc, iar Alin Stoica care a fost propus de USR-PLUS pentru această funcţie este un om cu experienţă care „vine din societatea civilă cu acel aer proaspăt şi cu acea energie de care cred eu că are nevoie şi la nivelul Prefecturii”.

„Este o schimbare firească. Colegul nostru Alin Stoica este un om cu experienţă şi un om care vine din societatea civilă cu acel aer proaspăt şi cu acea energie de care cred eu că are nevoie şi la nivelul Prefecturii”, a afirmat Dan Barna, după ce a fost audiat joi de DLAF.

Guvernul a aprobat miercuri numirea lui Alin Stoica în funcţia de prefect al Capitalei, în locul lui Traian Berbeceanu. Stoica a depus joi jurământul în acestă poziţie.

Alin-Bogdan Stoica a depus jurământul, joi, în funcţia de prefect al Capitalei

Alin Stoica este preşedinte al Filialei PLUS Sector 6, de profesie avocat şi are experienţă atât în ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea actelor normative, cât şi a elaborării acestora, preciza USR PLUS Bucureşti când l-a propus pentru această funcţie.

“Este un moment emoţionat pentru o parte dintre colegii care au depus astăzi jurământul, pentru că sunt la începutul activităţii în administraţie şi este un pas major (…). Le transmit mesajul pe care l-am transmis şi acum o săptămână celorlalţi prefecţi şi subprefecţi care şi-au început activitatea: acest Guvern este un Guvern al legalităţii şi este un Guvern care-şi propune să aducă în România acele reforme atât de aşteptate şi atât de necesare. Contăm pe dumneavoastră, domnule Alin Stoica, pe colegii din teritoriu ca obiectivele şi programul de guvernare să devină realitate printr-o foarte bună reprezentare a Guvernului la nivelul teritoriului, la nivelul judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor din fiecare judeţ”, a spus Dan Barna la ceremonia de la Prefectura Capitalei.

Barna şi-a exprimat încrederea că perioada următoare va fi una în care România începe să-şi revină în urma pandemiei.

“Sunt optimist asupra succesului campaniei de vaccinare şi contăm pe dumneavoastră să fiţi acel releu de funcţionare la nivel local şi la nivelul Bucureştiului pentru perioada care urmează şi vă urez cât mai puţine evenimente negative, cât mai puţine situaţii în care să fie nevoie de reacţii rapide la mijloc de noapte (…). Aveţi tot sprijinul de la nivelul Guvernului, de la nivelul premierului Florin Cîţu şi de la nivelul meu de vicepremier, de asemenea, de la nivelul Ministerului de Interne”, a spus Dan Barna.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a participat online la ceremonie

“Prin depunerea acestui jurământ, vă veţi asuma o mare responsabilitate faţă de România, faţă de cetăţeni şi faţă de Guvernul României. Începând de astăzi, aveţi o datorie importantă, veţi veghea la respectarea legii şi în acelaşi timp veţi acţiona ca liant între comunităţile locale, autorităţi şi Guvernul României”, a subliniat Lucian Bode.

Potrivit acestuia, cuvintele care trebuie să le definească activitatea sunt: responsabilitate, integritate şi profesionalism.

“În ultimul an de zile, România, dar şi întreaga lume traversează o situaţie complicată, generată de pandemie. În contextul stării de alertă, rolul dumneavoastră este unul crucial. Trebuie să fiţi conştienţi de datoria pe care o aveţi în gestionarea pandemiei, în derularea campaniei de vaccinare, în informarea corectă şi promptă a cetăţenilor şi nu în ultimul rând în îndeplinirea funcţiei de reprezentant al Guvernului în teritoriu. Aştept de la dumneavoastră implicare totală, o bună coordonare cu Ministerul Afacerilor Interne, responsabilitate faţă de interesele comunităţii, ale cetăţenilor şi asumarea deplină a rolului constituţional ce vă revine”, a afirmat Lucian Bode.

El le-a mulţumit celor care şi-au încetat mandatele de prefecţi şi subprefecţi, menţionând că a fost poate cel mai greu an din istoria Instituţiei Prefectului, în care a fost nevoie de reacţii ferme şi asumate, decizii fundamentate pentru limitarea efectelor pandemiei de SARS-CoV-2.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea