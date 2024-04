Capital Top 100 Manageri. Valentin Budeș, Sphera: „Industria HoReCa este în continuă schimbare“

Pentru Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service din România, 2023 a fost un an extrem de performant. Un rezultat evidențiat și în cadrul Galei Capital Excelență în Management, unde Valentin Budeș, CFO-ul grupului s-a aflat printre premianți.

Valentin Budeș, directorul financiar al Sphera Franchise Group, a fost premiat în cadrul ediției 2024 a Galei Capital Excelență în Management pentru obținerea de către grup a celor mai bune rezultate financiare de până în prezent.

„Sunt mândru că munca noastră a dus la aceste rezultate remarcabile pentru Grupul Sphera. Industria HoReCa este în continuă schimbare. Este influențată de tendințele de consum ale clienților, dar și de noile tendințe. În același timp, s-a demonstrat că poate fi și extrem de fragilă, așa cum a fost în perioada pandemiei. Cred cu tărie că rezultatele excepționale pot fi obținute doar cu efortul echipei. Sunt norocos să fiu înconjurat de oameni talentați, implicați în ceea ce fac. Sunt proiecte minunate, care ne motivează, dar ne și provoacă, în același timp. (…) Profit de ocazie, să recunosc contribuția tuturor colegilor mei la acest premiu.“, a declarat Valentin Budeș pe scena Galei Capital.

Rezultate de excepție

Pentru Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service din România, 2023 a fost un an extrem de performant, mai ales din punctul de vedere al profitabilității. Dar și al proiectelor finalizate.

„Pe lângă vânzările istorice de 1,47 miliarde de lei, care consolidează poziția de lider a Sphera în industria de food service, am înregistrat o creștere de două cifre pentru majoritatea indicatorilor și a brandurilor. Așa că, anul trecut a fost marcat de o serie de proiecte importante. Toate reprezintă părți dintr-un întreg, adică un business extrem de performant și constant în dezvoltare“, ne-a declarat CFO-ul Sphera Franchise Group.

Grupul deține companiile care operează în sistem de franciză mărcile KFC, Pizza Hut, Pizza Hut Delivery și Taco Bell în România și KFC în Chișinău, Republica Moldova, și în unele zone din Italia.

Redresarea este prioritară

Taco Bell și-a consolidat poziția pe piață și a încheiat cu un profit operațional în creștere cu 148,6% față de 2022.

„Am fost bucuroși că am reușit să transformăm KFC Italia într-o rețea profitabilă în 2023. Am înregistrat un profit net de 3 milioane de lei, într-un an în care EBITDA a crescut cu 436%. Iar marja s-a aflat la un nivel confortabil de 9,4%“, a mai precizat CFO-ul companiei.

În 2024, un obiectiv foarte important pentru Sphera Franchise Group este redresarea Pizza Hut. În urma alinierii brandurilor Pizza Hut și Pizza Hut Delivery, grupul are în plan trecerea brand-ului pe profit. Potrivit lui Valentin Budeș, planul constă „într-o serie de iniţiative interne, atât operaţionale, cât şi strategice. Acestea urmează să fie făcute publice pe măsură ce vor fi finalizate. Ne aşteptăm să aibă efecte pozitive pe termen mediu“.

Capital Top 100 Manageri

În cadrul Galei Capital Excelență în Management a avut loc și lansarea „Capital Top 100 Manageri" Ediția 2024. Proiectul reunește manageri din sectorul privat și public cu rezultate și performanțe remarcabile obținute pe parcursul anului trecut.

