Sub deviza ”Împreună: Comunicăm, Acționăm, Rezolvăm”, moderatorul Claudiu Șerban împreună cu invitații redacției Capital, vor dezbate în fiecare ediție subiecte de actualitate din diverse sectoare economice și vor analiza factorii care au un impact semnificativ asupra mediului de business în această perioadă delicată.

Marți, 28.04.2020, începând cu ora 11, te invităm să urmărești live pe pagina facebook capital.ro și www.capital.ro dezbaterea online Digitalizarea la nivelul instituţiilor statului.

Situaţia actuală delicată generată de apariţia virusului Covid 19 a impus o adaptare rapidă a trecerii activității autorităţilor şi instituţiilor statului în mediul online. Alături de reprezentanți ai instituțiilor publice, companii cu profil IT și analiști, vom dezbate subiecte referitoare la deciziile luate de instituţiile statului in această situaţie de criză, cât şi la automatizarea serviciilor ce are scop protejarea persoanelor şi sporirea eficienţei în muncă.

Printre temele dezbaterii vor fi punctate:

Automatizarea instituţiilor publice în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi creşterea eficacităţii

Dezvoltarea infrastructurii digitale și securitatea acesteia

Distanțarea socială prin digitalizare: măsuri și implementare

Accesarea digitalizată a informațiilor

Implementarea semnăturii electronice

Urmărește Capital Online Meetings – Digitalizarea la nivelul instituţiilor statului live pe pagina facebook capital.ro și www.capital.ro marţi, 28.04.2020, ora 11.00.