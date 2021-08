Cântăreața Sandra se simte strâns legată de București, orașul natal al fostului ei soț, Mihai Crețu

Sandra va revenit la București, pe 18 septembrie, într-un concert de amploare pe Arena Națională, însă de această dată nu se va mai plimba pe străzile Capitalei la brațul lui Mihai Crețu, cel care i-a ghidat cariera și i-a oferit cele mai mari hit-uri de până acum, căci cei doi nu mai formează un cuplu din 2007.

Deși povestea lor de iubire s-a încheiat, Sandra asociază în continuare Bucureștiul cu tatăl copiilor ei. „Cândva, Michael Crețu m-a plimbat incongnito prin București, pe străzile copilăriei sale. Am mers și cu tramvaiul” își aduce aminte Sandra. Se întâmpla în urmă cu 20 de ani, când faimosul compozitor a profitat de ocazie și și-a dorit să revadă locurile unde s-a născut, a copilărit și unde a urmat primele lecții muzicale. „Am bătut la pas străzile din București cu Michael. Am revăzut Bucureștiul și nu se compară cu cel de altădată. Atunci, am avut impresia că m-am întors în timp, un loc plin de clădiri vechi și oameni amabili. Am vizitat casa muzicii clasice (n.r. Ateneul), un liceu de muzică, am mers prima dată cu tramvaiul”, își aduce aminte solista emblemă a muzicii disco, ale cărei melodii au devenit cunoscute în întreaga lume.

„Într-adevăr, primul meu succes a fost „Maria Magdalena”. S-a născut dintr-o joacă, stăteam pe niște trepte, eu cântam și Michael scria versurile. În șase luni piesa a devenit no 1 în zeci de țări”, a mai povestit artista care va cânta pentru nostalgi pe 18 septembrie la Arena Națională alături de Alphaville, Dr Alban, SNAP !, London Beat, No Mercy, Mr President și alții.

Au fost căsătoriți timp de 22 de ani

Sandra și românul Mihai Crețu au fost căsătoriți timp de 22 de ani, au împreună doi copii, gemenii Nichita și Sebastian, și păstrează o relație foarte bună și astăzi. Îi leagă și cele peste 100 milioane de albume vândute, cifră record pentru un artist din Europa, performanță pentru cae au muncit împreună.