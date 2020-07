Artista le-a mărturisit sâmbătă fanilor săi pe contul de Instagram că este pregătită să devină mămică. Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri, cântăreața a fost întrebată dacă își dorește să devină mamă în următorii doi-trei ani. Nicole Cherry a răspuns prompt afirmativ. Ea se vede mămică alături de iubitul ei în viitorul apropiat.

„Îmi doresc să fiu mamă tânără”, a spus Nicole Cherry pe pagina ei de Instagram.

Florin Popa, iubitul lui Nicole Cherry este cu opt ani mai mare decât ea: cântăreața are 21 de ani, el 29. În cadrul unui interviu la începutul relației lor, vedeta a argumentat că vede acest aspect ca fiind „un avantaj” într-un cuplu. Bărbatul care o face fericită în prezent are o afacere și acordă foarte mult timp muncii, însă, asta nu o deranjează pe Nicole Cherry, pentru că și ea are un program destul de încărcat.

„Sunt într-o relaţie, dar nu îmi creez aşteptări, nu îmi fac planuri prea departe. Încerc să mă ţin cu picioarele pe pământ, să mă bucur de fiecare moment. Aşa e mult mai bine, şi pentru mine şi pentru el. Efectiv, aşa e mai bine, pentru noi ca şi relaţie. Ne vedem cât de des putem.

El este foarte ocupat, la fel sunt şi eu şi încercăm să avem o balanţă. Nu cred în chestia asta, că văzutul în fiecare zi e sănătos. E bine să ni se mai facă dor. El are 28 şi eu, 20 de ani. Mie oricum mi se spune des că sunt foarte matură, şi mă bucur pentru chestia asta. Am mai avut relaţii anterioare şi vârsta asta atunci când vine vorba de partenerul meu e ideală, să fie puţin mai matur decât mine.

Bărbaţii oricum se maturizează mult mai greu. Eu văd vârsta ca pe un avantaj. Da, aşa s-a întâmplat. (n.r.: tatăl ei i-a făcut cunoştinţă cu actualul iubit). (…). Îmi place că e matur, că e sigur pe el, pe ceea ce face şi chestia asta îmi dă şi mie o siguranţă. Se gândeşte foarte mult la afacerea lui, e independent” a mărturisit cântăreața în urmă cu doi ani scrie Cancan.