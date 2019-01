A CĂZUT în GOL cu LIFTUL. Celebra CÂNTĂREAȚĂ din România nu-și poate REVENI DIN ȘOC

Adriana Ochișanu, o celebră cântăreață de muzică populară din România, a fost la un pas de moarte după ce a căzut în gol cu liftul, de la etajul 4.





Adriana Ochişanu, o celebră artistă de peste Prut a trecut prin clipe groaznice, într-un mall, după ce liftul în care se afla a căzut în gol!

„Cântăreaţa a mers să se relaxeze la cumpărături, dar nu a avut parte decât de nelinişte!

Femeia a urcat în lift din parcarea unui centru comercial din Chişinău şi a vrut să ajungă la etajul al doilea, numai că ascensorul nu a oprit acolo, ci s-a dus până la al patrulea nivel, apoi a căzut în gol”, scrie Cancan .

„Am început să apăs toate butoanele, nici o reacţie. Iarăşi am început să le apăs şi tot aşa am încercat de mai multe ori. După care am apăsat soneria în caz de urgenţă. Am apăsat de vreo cinci ori câte vreo zece secunde. La un moment dat s-a pornit liftul şi s-a stins lumina şi cu o viteză mare, şi-a luat o viteză în jos” a povestit, șocantă, artista.

