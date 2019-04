Fabrica de ciocolată din cannabis de la Dor Mărunt cucerește Europa. Incursiune într-o afacere-unicat în România

Din în ce mai multe țări legalizează utilizarea cannabisului, atât în scop medical, cât și recreațional. În principiu, partea medicală cuprinde, printre altele, și consumarea unui ulei extras din planta propriu-zisă. Ei bine, am afl at că există și la noi culturi de cannabis, ba chiar și o fermă dotată cu o fabrică ce elaborează produse ce conțin diverse cantități de canabidiol (CBD). CBD-ul este una dintre cele 113 substanțe numite cannabinoizi, afl ate în componența cânepii indiene.





Ferma „Domnița Maria” nu are pereche în România. Aflată la marginea localității călărășene Dor Mărunt, la numai 60 de kilometri de București, ferma și grădinile BIO „Domnița Maria” cultivă mai multe plante oleaginoase, aromatice și medicinale, crescute în sistem BIO, sistem certificat de către Ecoroiscert România. Printre aceste plante, un loc aparte îl ocupă cannabis-ul...

MBA de Călărași

Ferma „Domnița Maria” este deținută de Loredana Carmen Giurcă și Cezar Petrescu, ambii ingineri la bază, ea cu un master în Managementul Calității Produsului, el, tot cu master, dar în Sisteme de Producție și Executive, plus un MBA la Erasmus, în Rottedam. Cei doi au lucrat 15 ani în străinătate și, cu banii strânși, s-au întors și au cumpărat prima palmă de pământ românesc, în 2010. Astăzi, aici se lucrează 70 de hectare cu plante oleaginoase, aromatice și medicinale, cultivate în sistem BIO. Ferma este complet dotată cu utilaje, magazii și silozuri și produce, procesează și comercializează exclusiv produsele obținute în fermă. Cum spun proprietarii, „oferim o calitate a produselor de excepție cu eforturi pe măsură”.

De la cereale la cannabis

Cezar Petrescu ne-a primit cu greu, dar cu o amabilitate deosebită. Tot el ne-a povestit despre începuturile afacerii: „Am început în urmă cu șapte ani, ca toată lumea, cu cereale. Dar, încă de atunci, doream să exploatăm în condiții ecologice. Așa am ajuns la profesorul Șarpe, fost cercetător la Fundulea. Domnul Șarpe făcuse studii serioase vizavi de cultivarea fără arătură, cu rezultate excepționale. Problema era că profesorul Șarpe utiliza masiv chimicale, ierbicide, ceea ce nouă nu ne convenea deloc, dar am reținut soluțiile dumnealui. Acum și noi cultivăm fără arătură, cu semănat direct în miriște.

Numai pentru asta am cumpărat o semănătoare de 80.000 de euro, un Amazone de care sunt foarte mulțumit. Destul de repede am aflat că a cultiva porumb și grâul, oricât de eco ar fi ele, nu te aduce decât în postura de a fi sclavul altora, al samsarilor, ca să spun așa. Al multinaționalelor uriașe precum Ameropa. Ei îți dau semințele, inputurile, adică pesticidele, ierbicidele și îngrășămintele, tu le dai producția, și, la sfârșit, îți mai dau câte ceva, cam cât le scapă printre degete... Practic, lucrezi numai pentru ei. Și uite așa, am căutat altă formă de a face o afacere corectă, și pentru noi. Încet-încet am trecut la plante aromatice și medicinale, la in, rapiță, schinduf și altele. Tot ce producem prelucrăm aici. Nu vindem materie primă, ci numai produse elaborate”.

FOTO MARIUS VLAD: Cezar Petrescu, unul dintre proprietarii fermei „Domnița Maria”

Primul eșec, o lovitură grea

Bine, bine, și la cannabis cum ați ajuns?, întrebăm noi. ” Am fost în America și Canada și am văzut cum se cultivă cannabis acolo. Dacă ei pot, putem și noi. La început am vrut să cultivăm cânepă pentru semințe, ceea ce ne-a adus în fața primului și celui mai mare eșec. Am cultivat 70 de hectare, dar pentru că am avut grijă și pământul fusese îngrășat bine de tot, în loc să avem plante de 2 metri înălțime, neam trezit cu o pădure de cânepă care ajungea la 4,5 – 5 metri înălțime. La recoltare, ni s-au stricat mașinile, au luat foc tractoare. Deci, nu am putut strânge semințele, dar am adunat vreo 1800 de tone de fibră, plantă uscată. Dar nici pe asta nu am putut s-o valorificăm la export, pentru că Ministerul Agriculturii nu ne-a dat autorizația de procesator. Am avut două camioane pline ochi care trebuiau să ajungă la o fabrică din Austria. Dar au stat o vreme în vamă, apoi le-am întors și am ars 1800 de tone de fibră. Eram ca și terminați, pierdusem 250.000 de euro. În fine, șase luni mai târziu, am obținut autorizația prin eforturile domnului secretar de stat Botănoiu. Acum eram pe drumul cel bun, dar de atunci n-am mai cultivat niciodată cânepă pe o suprafață așa de mare. Dacă mă întrebați de investiție, vă spun că am băgat, contabilicește vorbind, un milion și jumătate de euro în fermă și fabrică. Acum avem 12 angajați, vom ajunge curând la 50 și sperăm să facem în continuare numai treabă bună”.

Unic în Europa, unic în lume

Cezar Petrescu este sigur pe el. Siguranța pare să îi vină de la calitatea produselor sale, pe care ni le prezintă pe îndelete. Pentru început, am gustat un sirop cu CBD și salvie. Excelent, dulce, aromat. „Este făcut special pentru crizele de tuse, pentru infecțiile în gât. Totul este 100% natural, singurul lucru adăugat este zahărul, în proporție de 5%.”, ne explică șeful de la „Domnița Maria”.

După sirop, am încercat uleiul bio CBD și ciocolata, dulce unic în lume. E bună, nu foarte dulce. Toate cele prezentate sunt ținute în vase de sticlă foarte mici. „Siropul ăsta iese pe poarta fabricii la 2,5 euro. Îl veți găsi în Germania, etichetat cu brandul altei firme, și pe care scrie „made in Germany”. Prețul e pe măsură: 50 de euro. Ciocolata, la noi, e până în trei euro, o puteți lua din Marea Britanie cu 40 de lire sterline”, declară Cezar Petrescu. Păi, cum așa? „Da, noi vindem unor firme din Germania și Olanda care știu ce cumpără. Știu că totul este ecologic, bio, și lucrat cu mare grijă. Le iau de la noi și le vând la prețuri exorbitante, dar vând calitate maximă. Ceea ce facem noi la „Domnița Maria” nu se face nicăieri în Europa, nici în lume. Fac și alții, dar sunt „îmbunătățite” chimic. Lucru care la noi nu există!”, ne spune Cezar Petrescu. De ce nu vindeți dumneavoastră la prețurile astea uriașe? „E foarte complicat, întâi trebuie să obții fie o certificare farmaceuti că, fie una de supliment alimentar, apoi trebuie să contactezi lanțuri de farmacii. E o procedură complicată, greoaie. Preferăm să le vindem de la poarta fermei, la prețuri ce ne acoperă cheltuielile, cei care le cumpăra fac un fel de retail, dacă vreți”, ne precizează inginerul.

Pe masă, într-un plic de hârtie se ascunde o bucată de săpun. „E șampon solid, total bio. A fost desemnat produsul anului 2018 în UK. Evident, pe ambalaj scrie că e făcut în Anglia, când el, de fapt, e fabricat aici, la Dor Mărunt...”, mai adaugă Petrescu. Bună afacere, asta cu pusul produselor românești pe altă piață!

„Ganja” la români

Cezar Petrescu a fost foarte reticent în a ne primi pentru că, spune el, „la ora actuală există o mare presiune pentru legiferarea cannabisului medicinal, dar și a consumului recreațional și noi nu vrem deloc să participăm la acest demers. În primul rând pentru că studiile de până acum nu garantează că ingeratul cannabis medicinal se poate constitui ca tratament în cazul diverselor boli grave, precum cancerul. Da, el ajută, la multe boli, Parkinson, Alzheimer ș.a.m.d., dar nu știu să fie tratament. Dar, sunt bani mulți de luat de la Casa de Sănătate, e bătaie pe ei în cazul cannabis-ului. Ca să nu mai spun că nu cred o iotă vizavi de consumul recreațional. Studiile pe care le-am citit spun că THC-ul fumat acționează cam ca un sedativ. În plus, pe termen lung, îți atacă IQ-ul, te prostește, dacă pot spune asta. Ar trebui instalat un control strict, ca statul să aibă grijă ca acest cannabis să facă bine și cât mai puțin rău. Până atunci, noi nu vrem să ne implicăm deloc în acestă mișcare de legalizare a cannabisului. Partea cu recreaționalul e tare rău: dă posibilitatea ca unii să poată fuma marijuana perfect legal. Nu suntem de acord cu aceasta. E nevoie de niște reglementări solide, clare, cu linii de netrecut”, punctează Cezar Petrescu.

