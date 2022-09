Candidatul ideal al PSD la alegerile prezidenţiale. Ce șanse are Mircea Geoană: „Dragoste cu sila nu merge”

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose consideră că toţi membrii social-democraţi trebuie să se regăsească în candidatul partidului la alegerile prezidenţiale. El a subliniat că este foarte important ca politicienii să aibă încredere și să își dorească cu adevărat să câștige.

„Marcel Ciolacu a spus-o foarte clar şi toţi am fost de acord cu lucrul acesta. Nu mai este obligatoriu ca preşedintele partidului să fie automat candidatul la preşedinţie. Candidatul poate să fie şi din linia a doua, a treia sau non-PSD, afiliat, apropiat este altceva, nu un adversar al PSD-ului, îl susţinem noi.

Modalitatea de desemnare să fie o chestie foarte democratică, un proces foarte democratic, în care toţi membrii de partid să se regăsească în acel candidat, să îl voteze, să îl aleagă, fiindcă ataşamentul acesta sau suportul pe care îl oferă să se manifeste şi apoi şi în campanie. Degeaba stabilim noi doi că cel mai bun e Gigi, dacă membrii de partid spun „L-au găsit ăştia pe Gigi, dar mie nu îmi place”. Nu am făcut nimic”, a explicat europarlamentarul PSD.

Europarlamentarul a mai declarat că Marcel Ciolacu poate candida, dar că nu este obligatoriu ca el să fie prima propunere a PSD. Politicianul nu are încredere totală nici în Mircea Geoană. „Nu am spus că nu e bun sau nu, am spus că nu mai e obligatoriu, că poate fi şi altcineva, că va fi ales de către toţi membri, desemnat de membrii”.

Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale din 2024

Politicianul a fost întrebat ce ar trebui să facă cel care va fi desemnat din partea social-democraţilor candidat pentru a câştiga alegerile. „Daţi-mi voie să vă spunem asta după ce câştigăm, ce am făcut ca să câştigăm”, a replicat Tudose.

El nu crede în varianta unui candidat comun PSD – PNL la alegerile prezidenţiale și consideră că partidul lui trebuie să se gândească bine înainte de a anunța decifia finală. „Noua guvernare se va stabili în funcţie de procentele câştigate în alegeri. Dacă unul dintre partide are 50 la sută, o face el, dacă un partid are mai puţin de 50%, dar ceilalţi îl susţin, că există şi guvernare minoritară, susţinere parlamentară sau se va face o alianţa. Să vedem ce iese în alegeri. Dar eu nu cred în varianta unui candidat comun”, a explicat Mihai Tudose.

Întrebat cum va face PSD campanie electorală în 2024, având aliat PNL-ul, Mihai Tudose a răspuns: „Foarte simplu, eu spun ce vreau să fac, dumneavoastră spuneţi ce vreţi să faceţi dumneavoastră. Alegătorul votează cu unul dintre noi. Ăla care câştigă stabileşte că are muzica”, potrivit News.