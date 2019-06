Candidații la șefia Secției speciale, în fața CSM

Candidații pentru funcția de procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din Justiție au susținut, ieri, interviurile la Consiliul Superior al Magistraturii.





Procurorii Adina Florea, Sorin Eugen Iasinovschi și Bogdan Ciprian Pîrlog au îndeplinit condițiile pentru participare la concurs. Inițial, candidatura lui Bogdan Ciprian Pîrlog a fost respinsă, motivul fiind „lipsa de vechime efectivă de 18 ani în funcția de procuror”, ca, ulterior, pe 4 iunie, plenul CSM să admită contestația acestuia.

„Aș vrea să fac două scurte referiri vizavi de activitatea mea profesională, aceste referiri derivând din informațiile pe care le consider manipulatoare și care au apărut în ultima perioadă în spațiul public. Am în vedere faptul că niciodată, în toată activitatea profesională, nu am fost aservită politic. Activitatea mea s-a desfășurat în interesul legii și cu respectarea legii, astfel cum de altfel mi-am jurat și am jurat când am intrat în această profesie”, a declarat procurorul-șef adjunct al SIIJ, Adina Florea, în fața Comisiei de concurs din CSM.

La rândul său, procurorul Sorin Iasinovschi a declarat ieri, înainte de a susține interviul la CSM, că magistrații care au contestat această secție nu sunt informați suficient.

