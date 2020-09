Simona Spătaru este o apariție nouă pe scena politică, vulcanică și foarte determinată să obțină cât mai multe voturi în Sectorul 4. Un lucru bun. Doar că strategia aleasă e imorală. Și veți vedea de ce.

Contracandidata primarului PSD Daniel Băluță a ales să facă gălăgie, după modelul partidului, ca să o cunoască și cetățenii sectorului 4. A recurs la clasica formulă a acuzațiilor în lanț în ceea ce privește administrația actuală. Pe două a mizat în mod deosebit: clanurile și sifonarea banului public.

Ambele s-au întors împotriva ei, după ce au ieșit la suprafață niște informații care o conectează chiar pe ea la ceea ce reclamă.

Vă prezentăm, în exclusivitate, o parte din trecutul candidatei propusă alianței de dreapta de către Dacian Cioloș, șeful PLUS. Electoratul trebuie să știe dacă Simona Elena Spătaru are moralitatea să strige „Jos Mafia”!

Avocat plătit ilegal din bani publici, zice DNA

Avocat de profesie, de peste un deceniu, Simona Spătaru a reprezentat clienți în instanță în cadrul casei de avocatură SCPA Ceparu şi Irimia.

Unul dintre cele mai controversate situații în care s-a menționat numele acestei asociații de avocați a fost în ancheta Direcției Naționale Anticorupție, care l-a vizat pe șeful Portului Constanța.

„Numai în 2015 au fost cumpărate abuziv servicii juridice de 250.000 lei. Şefii Portului Constanţa continuă să plătească ilegal avocaţi, deşi raportul Corpului de Control i-a dat deja pe mâna DNA”, scria presa locală în 2 septembrie 2015.

„Potrivit datelor oficiale, numai în 2015, în intervalul ianuarie-august, au fost efectuate plăţi în valoare totală de 247.825,44 lei către trei case de avocatură din Bucureşti. O parte din acestea s-au făcut inclusiv după apariţia, în iunie 2015, a raportului Corpului de Control care le considera ilegale(…).Cele mai multe plăţi, 15 la număr, au fost făcute către Ceparu şi Irimia, ultima, în valoare de 10.929,1 lei, fiind facturată pe 03.08.2015 şi reprezentând contravaloarea serviciilor de asistenţă juridică prestate în luna iulie.”, au scris jurnaliștii de la Replica Online.

Avocat Simona Spătaru: „Instituțiile publice îmi sunt familiare”

„Sunt avocat de profesie. Am 41 de ani și două fetițe, locuiesc în sectorul 4 de mai mulți ani, iar studiile mele sunt în domeniul Dreptului. Am aprofundat domeniul achizițiilor publice, începând un doctorat pe care l-am întrerupt odată cu ocazia activității de civism și mai apoi politice din PLUS. Atunci a devenit necesar să aloc mai mult timp politicii”, se descrie candidatul la Primăria Sectorului 4, într-un interviu de prezentare acordat presei. „Cât privește experiența, aș pune accentul pe activitatea profesională, pentru că sunt avocat de peste 16 ani și m-am dedicat foarte mult domeniului de achiziții publice și contenciosului administrativ, iar acesta este un atu, pentru că instituțiile publice îmi sunt familiare. Știu că sunt mijloace eficiente și transparente să poți schimba lucrurile din interior”, mai spunea Simona Spătaru.

Regina firmelor, care a făcut un imperiu cu banii de la stat, sub protecția Simonei Spătaru!

Simona Spătaru, în calitatea ei de avocat, și-a înființat un cabinet personal, în care a activat până anul trecut și, prin care a reprezentat interesele unor firme dubioase. Mai exact, un client fidel al avocatei a fost LIBRO EVENTS. Celebra firmă care i-a organizat primarului PSD, Daniel Florea, paranghelia din 2018.

Dezvăluim, în exclusivitate, cum Simona Spătaru a luptat alături de Libro Events pentru a lua banii Spitalului de Arși din Capitală! Da, chiar dacă formațiunea politică din care face parte se declara un sprijin pentru această unitate de urgență, în special după tragedia de la Colectiv!

Înainte de toate, prezentăm o parte dintre cele mai cunoscute scandaluri apărute în presă având în vizor firma Libro Events, ca să nu se spună că EVZ a început atacul asupra candidatei în campania electorală.

17 februarie 2015. „La jumătatea lunii ianuarie, la sediul Direcției de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Giurgiu a avut loc licitația pentru atribuirea serviciului de catering pentru cei aproximativ patru sute de asistați din evidența DGASPC-ului. La licitație s-au înscris două firme: SC SUNNY SRL din Giurgiu și o firmă renumită în scandaluri din județul Ilfov, SC LIBRO EVENTS SRL. Numai că deschiderea ofertelor a fost una cu cântec, reprezentanta LIBRO EVENTS făcând o serie de presiuni asupra comisiei de licitație. Probabil știindu-se cu „musca pe căciulă”, pentru că nu a avut, conform proceselor verbale ale ședinței de deschidere, documentația completă.

Și, pentru că licitația trebuia câștigată de LIBRO EVENTS, rezultatele licitației au fost făcute publice…abia după trei săptămâni: pe data de 9 februarie! (…) Cei de la LIBRO EVENTS au venit cu un preț aproape neverosimil: 0,4 bani/zi/asistat! Din această sumă, societatea – care a fost declarată câștigătoare – ar trebui să acopere cheltuielile legate de prepararea și livrarea hranei pentru cele 38 de unități de protecție socială aflate în subordinea DGASPC: transport, chirie pentru cele trei mașini cu care s-au prezentat la licitație, energie pentru prepararea hranei.”, scria publicația Giurgiu Acum. ( http://giurgiu-acum.ro/noua-reusita-marca-vasile-mustatea-pe-mana-cui-da-acesta-hrana-asistatilor-de-la-dgaspc/ )

17 septembrie 2018. „Primarul Daniel Florea (PSD) a pus în scenă un spectacol faraonic pentru aniversarea a jumătate de secol de existenţă a Sectorului 5: 30.000 de fotografii gratuite pentru public, 15.000 de brelocuri şi tot atâtea brăţări fosforescente, 8.000 de tricouri, 3.000 de șepci, o zona gastronomică, scenă impresionantă şi artişti de top, printre care Dan Bittman, 2.000 de porţii de mâncare, 3.000 de sandvișuri servite gratuit,12 standuri pentru distracţia copiilor, 70 de pancarte şi 5.200 de baloane cu heliu. Centrul Cultural şi Pentru Tineret „Ştefan Iordache”, instituţia care a organizat în numele primăriei evenimentul, a ales o firmă de curăţenie să se ocupe de întreaga manifestaţie.

Libro Events are la activ mai multe contracte cu statul, iar pentru spectacolul din Sectorul 5 a fost singura candidată. A depus documentele cu o oră şi jumătate înainte de deschiderea ofertei şi a încasat pentru prestaţie 3,3 milioane de lei.”, scria G4media.ro ( https://www.g4media.ro/spectacolul-faraonic-din-sectorul-5-organizat-de-o-firma-de-curatenie-abonata-la-contracte-cu-statul.html ).

Firma Libro Events a avut contracte grele și cu Metrorex și Aeroportul Otopeni.