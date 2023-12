Candidat surpriză la Cotroceni în 2024? Un scenariu politic o leagă pe Maia Sandu de Rețeaua Soros și planurile americane privind România Mare

Candidat la Cotroceni venit din Republica Moldova? Ultimele alegeri au complicat mult situația. Numirea unui cetățean român la conducerea unei Bănci Naționale din Republica Moldova reprezintă un eveniment rar în istoria modernă a Europei. Această mișcare captează atenția din mai multe motive. Influența Rusiei în zonă nu este de neglijat, iar evoluția conflictului din Ucraina nu dă mari speranțe Occidentului. Mai ales că presa românească rămâne tăcută, cea moldovenească este practic inexistentă, iar serviciile de securitate par să încurajeze ignoranța. Jurnaliștii critici, deși săraci și cu resurse limitate, se bazează pe propria gândire pentru a trasa „foaia de parcurs” a României în schimbare. Așa apare un scenariu politic lansat de Liviu Alexa, un cunoscut ziarist din Cluj.

Numirea intempestivă a Ancai Dragu la șefia Băncii Naționale a Moldovei nu e chiar așa intempestivă pentru aia care au „croșetat” planul. N-au fost mulți cei ce au știut și asta a contribuit la elementul-surpriză. De exemplu, Gabriel Vlase, șeful SIE, nu a știut nici cu fundul de PLAN, ci doar a fost INFORMAT. Anca Dragu este ofițer superior SIE, mi-e tot mai clar după ziua de ieri, deși CV-ul său strigă din toți „porii” asta. Da, da, implantarea Ancai Dragu a fost o operațiune secretă a SIE de care nu a știut chiar… șeful SIE, Gabriel Vlase, pesedist de origine și total disprețuit de Klaus Iohannis. Da, Iohannis a știut de acest proiect, fiindcă Anca Dragu a fost singura din proiectul USR care i-a rămas loială în ultimii ani. Iohannis a fost informat și chiar a contribuit la acest „transfer”, fiindcă Iohannis, deși a avut un start mai slab relațional cu Maia Sandu, a avut o epifanie: PNL nu îi mai poate oferi încredere și mâini întinse, e un partid zombie, USR are metastază ideologică și nu mai poate fi ținut mult în viață, scrie Liviu Alexa.

Candidat la Cotroceni, de peste Prut

Figura centrală în acest peisaj este Alexander Soros, fiul lui George Soros. Cunoscut pentru influența sa în multiple state ale lumii și abilitatea de a exploata vulnerabilitățile sistemice. Soros a înțeles că mecanismele de putere soft sunt mai eficiente în lumea modernă. Decât abordările tradiționale bazate pe forță militară și presiuni economice. Soros și-a folosit bogăția pentru a susține și promova lideri în structurile birocratice și administrative ale țărilor vizate. Având ca scop transformarea acestora în instrumente de influență socială. În plus, a creat o rețea de intelectuali, jurnaliști și influenceri pentru a susține și promova aceste figuri, spune ziaristul clujean Liviu Alexa.

În ciuda vârstei sale înaintate, George Soroș și-a adaptat strategiile la contextul actual. Înțelegând importanța social media și a noilor forme de comunicare. Totuși, fragmentarea peisajului ideologic și rezistența unor națiuni precum Ungaria, condusă de Viktor Orban, reprezintă provocări semnificative pentru abordările sale. În România, eșecul proiectului USR, susținut de Soros, a marcat o pierdere a influenței sale în țară. Acum, se pare că Soros încearcă să revină printr-o abordare mai subtilă, implicându-se în politica moldovenească și susținând lideri precum Maia Sandu.

Fiul lui Soroș și strategia pentru Moldova

Fiul lui Soros, Alexander Soros, își asumă un rol mai activ, dezvăluind intenții de a influența politicile în anumite țări europene. Cu o strategie diferită de cea a tatălui său, Alexander pare să se concentreze pe consolidarea influenței în țări precum Republica Moldova, Ucraina și Polonia.

“Un analist foarte aparte cu care mă consult când am probleme de înțelegere a unor contexte, mi-a explicat că în ultimii doi ani, deși presa mainstream din România nu a văzut așa lucrurile, Iohannis a recâștigat multe puncte pierdute la Bruxelles și la Washington. Poate așa ne explicăm puțin furia generată de la Cotroceni vizavi de vizita lui Ciolacu în SUA. Iohannis ar fi vrut să dea el câteva vești bune de acolo și să își consolideze negocierile cu Licuriciul căci încă mai are ce negocia: un an mare și lat la cârma României.

Norocul lui Iohannis este că vizita lui Ciolacu în SUA a fost un eșec politic, mă refer la ceea ce ar fi vrut el să obțină pentru SINE de acolo: confirmarea că poate continua spre Cotroceni. Răspunsul a fost că nu, că e mai bine să își vadă de proiectul temporar al guvernării și că nu este “suitable” pentru viziunile de viitor ale SUA în ceea ce privește România. Așa trebuie să citiți nervozitatea din ultimele două săptămâni a lui Ciolacu, pe care acesta nici nu se mai străduiește să o mascheze”, scrie Liviu Alexa.

Unde apare Maia Sandu?

Informația exclusivă dezvăluită de Liviu Alexa este cea referitoare la crearea unui interval temporal special în codul electoral al Republicii Moldova pentru vacantarea funcției prezidențiale. Care aduce posibilitatea de a organiza alegeri în Moldova cu 60 de zile înainte de finalizarea oficială a mandatului. Un scenariu care sugerează posibilitatea desfășurării simultane a alegerilor prezidențiale atât în România, cât și în Republica Moldova.

Candidat la Cotroceni. Scenariul ar implica candidatura Maiei Sandu de ambele părți ale graniței. Se naște o poveste captivantă, cu rădăcini în scenarii americane, care răspunde nevoilor emoționale ale celor două națiuni dezamăgite și înșelate de politicieni. Maia Sandu poate fi, în opinia lui Liviu Alexa, o figură mesianică. Feminină, modestă, dar totodată puternică, un fel de Cuza în versiune feminină.

Această Unire, dorită de decenii și aparent imposibilă fără alegerea Maiei Sandu, ar putea însemna o evoluție majoră. Conform promisiunilor americane, România Mare ar putea să joace un rol important în ecuația complexă a viitorului. Ar putea fi cheia sprijinului SUA pentru eliberarea de sub influența rusă. Dar și depășirea stigmatului balcanic, un obstacol în calea acceptării la „Masa Mare a Lumii”.

